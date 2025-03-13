《奪命提示》下周一首播 郭柏妍丁子朗親密場面曝光 (16:10)

陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍（Rosita）等合演的TVB新劇《奪命提示》下周一（17日）首播，TVB昨晚（12日）發布Rosita及丁子朗的最新宣傳片段，Rosita挑戰難度十級的動作戲，除了基本打鬥及逃亡，更型格開槍，姿勢、表情做到足。Rosita在官方宣傳片中透露首次用真槍拍攝︰「我希望可以突破一直以嚟嘅乖乖女形象﹗今次算係我第一套真正要打嘅動作戲，所以拍之前好緊張，特登做多啲運動同拉筋，希望可以應付到。監製Jazz（文偉鴻）安排我哋上動作指導堂，幫我哋打定底。第一次開真槍，好難忘﹗我由細到大都好怕槍擊戲或者子彈聲，驚嘅程度係會成個彈起同埋調頭走，所以事前喺屋企不停聽開槍聲，等自己冇咁驚，預早啲適應。我記得第一次拍開真槍戲時，我真係開完就即刻彈走咗，好彩嘗試咗幾次都叫做克服咗，估唔到自己可以克服到。」

除了Rosita，丁子朗亦是第一次拍動作戲，與Rosita一樣是首次開真槍。他在劇中亦有大量飛躍、奔跑、踢腿場面，除了整個人被吊起，還有場將整個人高舉過膊頭再用力撻落地的場面。丁子朗接受TVB.COM訪問時表示拍攝前連即場試位排練及幕後設備等準備，花了4個小時。他說︰「都真係幾難，因為我將佢成個拋低後仲要拎槍射佢，而個動作又要好Smooth同一鏡過，好大挑戰同壓力，驚阻到大家收工。為咗呢套劇，我事前接受咗1個月訓練同密集式做Gym操大隻。《奪命》唔止打到飛起同搞笑，劇情兼備咁簡單。我想講呢套表面係動作戲，但其實成日都一公升眼淚咁，我會形容為一部有動作嘅親情片，劇本對我嚟講真係吸引嘅。」

除了動作場面，宣傳片亦曝光了Rosita及丁子朗的親密相擁場面。

（即時娛樂）