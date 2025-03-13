ROVER推出今年首支主打歌 基隆海邊懸崖拍MV戰戰兢兢 (16:30)

樂隊ROVER成員卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉），推出2025年首支主打歌《記錄抹煞》，歌曲以「記憶抹煞」為主題，在漫長等待與思念之苦，最終選擇徹底刪除回憶的情感掙扎。MV選址基隆海邊懸崖拍攝，壯麗自然景觀與歌曲沉重主題相互呼應，帶來視覺與聽覺的雙重震撼。

《記錄抹煞》由ROVER作曲，T-Rexx操刀歌詞，以「記憶抹煞」為核心，講述一段逝去的感情，如何成為難以擺脫負擔。歌詞中反覆提及「刪除記憶」、「抹煞痕跡」，表達了主角在回憶與遺忘之間的掙扎與痛苦。

Kim說：「呢首《記錄抹煞》，係我哋同T-Rexx傾出嚟號元素，關於一個古羅馬的酷刑，叫做除憶詛咒；等佢死了之後，就抹煞一個人生前記錄。代入我哋呢首歌，想講如果忘記唔到一個人嘅時候，其實係等同用咗呢個酷刑係自己身上。」

來到ROVER自己創作的第5首作品，亨仔直言樂隊間創作時間比之前快，說：「今次首歌偏向台式一點風格，係我哋都好想嘗試嘅類型，加上我哋用咗1年時間磨合，點樣創作旋律，創作上都順利。」

為什麼MV選址台灣拍攝？希晉說：「平時睇好多台灣愛情電影，從中獲得啟發，覺得台灣風景、演員同台灣嘅拍攝手法，都好適合今次首歌拍MV地點。」導演則揀選基隆海邊懸崖取景，想以壯闊海景與陡峭懸崖，象徵情感起伏與無常。

由於要落懸崖，四子戰戰兢兢，Jason說：「呢個地方應該大家都冇去過，落去係好斜、旁邊已經係海，中間有一部分係要行一條梯，重點係我哋有好多器材，可能驚我哋危險，台灣crew堅持唔畀我哋拎。」

今次ROVER四子因工作關係，只是參與了部分畫面，主要由台灣演員飾演男女主角，故事取材自日本特殊職業「夜逃屋」，專門幫助人一夜間搬屋、逃亡，甚至更換身分，進一步深化歌曲中「抹煞記憶」的主題。拍攝當日，亨仔更因要趕返香港考試，完成拍攝後即趕飛機返港，團隊亦緊湊地趕在日落前完成拍攝，過程順利。

（即時娛樂）