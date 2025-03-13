黎耀祥回顧經典角色 羨慕周伯通率性 麥包帶祥仔嘗牛鞭湯 (16:52)

由黎耀祥和麥長青（麥包）擔任主持的無綫飲食節目《江湖見》，昨晚（12日）播出第8集，祥仔憶述《射鵰英雄傳》中飾演過的經典角色老頑童周伯通，並感慨表示：「同我唔係好似嘅，我冇佢嗰份灑脫、玩世不恭。我個人比較有調理、理性同守規矩。」更笑言羨慕周伯通率性：「自己玩得開心就得。」

祥仔和麥包還去了重陽宮拜訪全真教祖師爺王重陽，才知道原來重陽宮在山腳，並在碑林裏發現「周伯通」真有其名，2人順道帶出金庸小說中不少角色，其實在史實上也碰巧真有其人，周伯通便是其中一位。

今晚（13日）播出第9集，祥仔和麥包置身泉州僑批館，體驗了代書先生—姜老師的書箋撰寫服務。貪玩的麥包還特地請姜先生代寫了一封信給女兒；麥包還以「福建女婿」身分，帶祥仔深入豐澤區品嘗咖喱牛排、牛腳皮、牛肉羹和牛鞭湯等地道美食。初嘗牛鞭湯的祥仔故作驚訝地取笑麥包：「我唔知你好呢味嘢㗎喎！」麥包則笑著回應：「正常我就好少食呢啲嘢嘅！」之後更好奇地問祥仔「飲後感」，祥仔搞笑回應：「我哋呢啲年紀都冇乜反應喇。」

明晚（14日）播出第10集，祥仔和麥包到了霞江清泉菴（孫悟空大聖廟）尋找「大師兄」，麥包席間表示覺得自己適合做沙僧，皆因他喜歡當「和事佬」；至於「二師兄」祥仔笑言做大師兄最麻煩是要黐到「成身毛」。

（即時娛樂）