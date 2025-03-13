劉晨芝拍真人騷幾乎與莊思敏反面 樂基兒弗爆現身 (17:49)

劉晨芝投資7位數的英語真人騷節目《瘋狂名人社交Crazy Celeb Social》月底於串流平台推出，她昨晚（12日）為此舉行派對慶祝，獲樂基兒、貝安琪、莊思敏等好友到場支持。派對播出節目花絮片，劉晨芝與莊思敏大聲互罵，氣氛緊張。莊思敏受訪時說︰「如果大家不是認識了20年，相信已反面﹗拍節目時，我剛離婚不久，心情未平復又撞正疫情，但劉晨芝半夜約我去酒店大堂見面，想介紹男士給我認識。我覺得她這樣做，奇怪又尷尬，事後與該男士當然沒下文﹗」

劉晨芝說當時是一番好意，想為好友介紹「筍盤」。談到拍攝花絮，她透露到趙世曾的豪宅拍攝節目時，不慎打爛對方價值7位數的古董。至於可有賠償，劉晨芝未肯回答。莊思敏笑言︰「如趙世曾不需要劉晨芝賠錢，可能是暗戀她。」劉晨芝希望節目反應好，有機會開拍第2季，邀請樂基兒及楊紫瓊亮相。

穿上大露背裝的樂基兒身形弗爆，她表示節目在疫情期間拍攝，自己長期不在港，因此沒參與。她說近年注重健康，已少到夜店耍樂，盡量不夜歸。樂基兒表示兒子快6歲，不像從前纏身，明白媽媽要外出工作。她表示︰「只要不離開太久就可以。我飛走時，他的爸爸就會到峇里。我們找到方法輪流照顧他，所以兒子不會孤單。」樂基兒已單身數年，目前沒追求者。她被問到將來可要兒子批准才拍拖時說︰「兒子在我心目中排第一。我未準備好接受新戀情，日後視乎情况才考慮。」

（即時娛樂）