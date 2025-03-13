4.12舉行《香港唱片店日2025》 獲坤哥吉吉譚輝智姚焯菲支持 (17:33)

香港唱片商會自1982年成立至今，已有43年歷史，在剛舉行的《第十九屆（2025- 2028）理事會就職典禮》上，來自風行唱片的新任會長鍾慧慧女士（Mimi）表示，近年多了新顧客購買唱片，特別是黑膠產品，歸功於很多當時得令中外歌手，他們不會只集中在串流市場催谷，也會照顧想購買實體產品樂迷，再加上黑膠封套設計精美，會被視為緊貼潮流。

Mimi說去年《香港唱片店日2024》單日銷量非常亮麗，為能購買到心頭好，很多樂迷會在大清早，唱片店還未開門營業，便已在門外等候，唱片公司也安排歌手到唱片店為樂迷簽名。

在當日限量推出的產品本地歌手包括甄妮、鄭少秋、林憶蓮、盧冠廷、容祖兒、張德蘭、炎明熹、鍾柔美、姚焯菲、詹天文、張馳豪和歐信希等，外地名字有曾多次來香港演出的Air Supply和Mr.Big等。

參與唱片公司包括英皇娛樂、環球唱片、風行唱片、TVB Music Group、Sony Music 、娛樂唱片、 Evolution Music Group和上揚愛樂等，均對樂迷反應大感驚喜，因此大家對在4月12日舉行的第二屆《香港唱片店日2025》非常期待。

Mimi續說：「源自美國的《唱片店日》於2007年首度舉辦，旨在支持獨立唱片店，並鼓勵音樂愛好者購買實體唱片，如黑膠唱片、CD等，以及其它能在唱片店買得到的相關產品。

在香港這個活動也吸引許多音樂愛好者和收藏家，到唱片店購買限量版的唱片，參加《香港唱片商會》安排的特別活動，或與志同道合的音樂愛好者交流，相信在唱片公司及唱片店繼續大力支持下，《香港唱片店日》絕對可以成為唱片行業一年一度的盛事。

今年已落實參與的唱片公司包括TVB Music Group、All About Music和風行唱片等，將會出現的歌手名字有吳業坤、周吉佩、古淖文、李佳、羅啟豪、譚輝智、龍婷、支嚳儀、吳大強、顏志恒、林彥言、丁文俊、黃劍文、戴祖儀、歐信希、伍富橋、姚焯菲、張馳豪、詹天文和林智樂等。」

（即時娛樂）