MIRROR成員陳卓賢(Ian)在英國倫敦OVO Arena Wembley,舉行個人首個巡唱《Ian Chan Tears In My Sight》,昨天(12日)順利完成,身為叱咤男金及唱作人金獎的Ian,在台上展示多首個人作品,包括演唱《鑿》和《玩偶奇遇記》等,令當地樂迷反應熱烈;跟香港站一樣,Ian在台上身穿黑色背心唱出MIRROR團歌《Sheesh》,展示舞台魅力。

Ian的偶像是方大同,在舞台上大銀幕上顯示出"Dear Mr. Khalil Fong , Thank you all your inspirations and Kindness",並唱出方大同的歌曲《才二十三》,向偶像致敬。臨完場時,大銀幕再顯示「UK朋友仔,Thank you all for coming,感謝你們與我分享我的第一次巡唱。」

(即時娛樂)