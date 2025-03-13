解構《似錦》爆紅原因 景甜張晚意默契佳 黃奕無懼降呢做配角 (18:39)

由景甜和張晚意主演的內地劇《似錦》，已於「黃Viu」上架，該劇結合重生復仇、宅鬥權謀和雙世宿命等元素，劇情講述東平伯府四小姐姜似（景甜飾），死於愛人鬱錦（張晚意飾）之手後，展開第二人生的故事，劇中景甜和張晚意雙世情緣又虐又寵，令網民大呼期待。

1.重生復仇爽劇

《似錦》講述東平伯府四小姐姜似（景甜飾），前世在戰亂中遭到愛人鬱錦（張晚意飾）一箭穿身，墜入河中的她心有不甘，發誓若一切重來，絕不會讓悲劇重演；命運弄人，姜似重生歸來發現自己躺在牀上，外間更是一片盛世，原來她竟然回到死前10年！為了救活家人，她趕緊回到家中，這一世她不再是任人宰割的柔弱女子：她退掉了和季崇易不如意的婚事、智鬥惡毒二嬸的刁難，其後更創辦香舖，展現出過人的商業頭腦，姜似每次的反擊，讓觀眾看得熱血沸騰。

2.景甜霸氣外露

《似錦》圍繞在姜似死後重生後，開啟一場痛快復仇之旅！前世的她可謂人間小苦瓜，母親早逝讓她背上「剋母」罪名，還不時二嬸當面指責「有娘生沒娘教」；即使嫁人成家，她也被夫家欺負，最親的哥哥更被權貴霸凌，父親慘被嫁禍斬首！

為了一雪前恥，第二世的她決定重新掌握自己的命運，例如得知自己即將被迫下嫁不愛的人時，她毅然選擇反抗，同時又大膽對抗惡嬸，讓曾經欺凌她的人得到應有的懲罰，種種行徑都反映了她的勇氣和堅定。日前景甜談到「姜似」一角時亦大呼過癮：「飾演這個角色我覺得非常過癮，這也是我第一次接到這類型的劇本，可以用這一世的手段，化解上一世遇到的許多問題，最終可以獲得幸福，我覺得這是一個挺圓滿的故事。」

3.權鬥下的愛情

重生後的姜似與少年將軍鬱錦再次重逢：鬱錦身處複雜官場步步為營，姜似則對中箭一事難以釋懷，兩人各懷心事，卻仍難以割捨彼此；後來他們攜手改變了姜湛落水而亡、姜依自縵的命運，也成功扭轉了姜父被長公主陷害斬首，兩人從初期的誤會與矛盾，到後來的共同成長，情感的演變讓觀眾感受到角色之間的深度，進一步深化了他們的感情線！劇中亦不乏「似錦CP」的灑糖情節，如姜似醉酒主動獻吻、姜似因為一碗魚湯勾起上世甜蜜親吻回憶。

4.似錦CP默契佳

同為內地娛圈的人氣演員，景甜和張晚意在《似錦》首次拍檔，成了該劇亮點！不少觀眾大讚他們充分演繹角色情感和內心變化：景甜展現姜似的勇敢機智，但又不乏青春魅力；張晚意則完美復刻鬱錦冷峻不凡，卻有暖心一面，2人自然流暢的互動，也促使「似錦CP」好感度直線上升！ 談到網民期待他們再度拍劇，景甜和張晚意直呼期待，張晚意還表示：「我很想再和她搭檔，我覺得可以換個別的題材，換個現代一點的，可以喝個咖啡什麼的。」

5.黃奕配角搶鏡

除了似錦CP話題十足，當中「小燕子」黃奕飾演長公主一角，更引發網民熱話。劇中她對愛情相當執著，只要遇到想要的，都會不擇手段搞到手，對於害人更絲毫不帶悔疚，看得觀眾汗毛直豎，黃奕的演技也讓人五體投地！

早前黃奕現身發布會時，被問到從女主角到女配角會否感到失落，她大方以打牌比喻：「我年輕時拿到過成績，現在你別想那麼多嘛，反正我還在桌上，你等我摸兩把牌轉轉運，好不好？」景甜亦表示能有黃奕加持是劇組最大的榮幸，張晚意更指對方是演員的榜樣：「總有一天我們也會盡一分力，托著更年輕的演員往前走，這是每個演員都該做的事。」

（即時娛樂）