陳豪拒繼承父母衣缽做醫生 張曦雯拍劇感激袁詠儀愛惜 (19:45)

陳豪、張曦雯、丁子朗、譚凱琪、劉佩玥等，今天（13日）出席TVB新劇《俠醫》造型記者會。飾演中醫師的陳豪表示已向故事藍本的黃天賜教授取經，獲對方教導指壓及穴位按壓等技巧。談到其母親也是中醫，他說︰「我也有向母親請教，小時候曾在母親師兄弟開設的中醫館幫忙，耳濡目染下對指壓、拔火罐和艾灸略有認識，曾見過半身不遂的病人接受針灸治療後康復。我也有看中醫調理身體，之前傷了腰幾乎不能走路，媽媽為我針灸，在我背部插了30、40支針，然後通電，再加艾灸才沒事。」

母親是中醫，陳豪的父親則是西醫，他說︰「我們三兄弟也沒繼承衣缽。爸媽當然想我們讀醫，但世事就是這樣，小朋友的將來由小朋友去闖。我兩個兒子身體不適，我媽媽會為他們穴位指壓。他們知道是什麼一回事，但目前他們對我的咖啡較有興趣，去到咖啡店當自己是老闆。他們將來讀什麼，最重要看他們興趣。」

張曦雯在劇中因長期穿高跟鞋、經常扭傷及頭痛而看陳豪飾演的中醫師。她被問到現實中是否經常扭傷時說︰「沒有，但我的頸椎有點問題，昨晚睡得不太好，教授得知後幫我按了兩下，我立即醒晒﹗」張曦雯透露平日也會看中醫調理身體，也會按摩、針灸和艾灸解決腰痠背痛問題。談到獲新劇《模仿人生》拍檔袁詠儀讚努力，她表示︰「每位演員也很勤力，跟袁詠儀合作很開心，我們有很多對手戲，大家相處很開心。多謝她對我的愛惜和包容。」

譚凱琪飾演自閉症女孩，為此特別和自閉症患者打保齡球時觀察他們。劉佩玥飾演機心女，利用美色及各種方法討好異性。她表示已有心理準備，或要演出牀戲，笑言可以從跟林溥來及鄭子誠合作。

（即時娛樂）