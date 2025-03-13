金秀賢金賽綸再有貼面照流出 內地女星被爆取消關注偶像 (22:49)

韓星金秀賢被爆跟已故女星金賽綸曾交往6年，YouTube頻道「橫豎研究所」連日來爆料兼公開2人親密合照佐證，金秀賢所屬事務所GoldMedalist今天（13日）再發聲明：「為了回應橫豎研究所發表的失實言論，我們將於下周提出證據，表明公司立場。」該頻道今晚繼續爆料，貼出另一張2人合照，相中金秀賢戴了眼鏡和冷帽和金賽綸面貼面合照。

事件不斷發酵，金秀賢形象受重挫，Instagram粉絲數目急跌，他亦遭多家廣告商抽起代言，原定今天參與BigBang隊長G-Dragon（GD）主持的綜藝節目《Good Day》錄影，雖然外界曾猜測他不會現身錄影，有傳他最後有露面，但就一臉疲憊。

有指《Good Day》製作單位證實金秀賢參加了今天錄影，只不過考量到他的狀况，調整過預定行程，而金秀賢在現場也向工作人員和參與演員們道歉。網民聞悉金秀賢仍出現《Good Day》錄影現場，即狠批他臉皮太厚。同時，聲稱是金秀賢友人表示，金秀賢正處於辛苦狀態兼神不守舍，身邊一定要有人陪伴，對於今次事件，金秀賢感到抱歉，還去找工作過的同事道歉。

曾演過《蒼蘭訣》的內地女星虞書欣，曾公開表示表達自己是金秀賢粉絲，從《來自星星的你》都敏俊開始已迷上他，虞書欣亦曾透露想跟金秀賢合作，甚至曾飛到韓國追星，但今天虞書欣被發現已表態，取消關注追隨了11年的偶像。

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（即時娛樂）