金秀賢發聲明承認曾與金賽綸拍拖 於女方成年後交往 (13:18)

金秀賢所屬事務所提前發聲明，指金秀賢和金賽綸是從2019年夏天開始交往到2020年秋天，即金賽綸年滿19歲才交往。（網上圖片）

韓片《殺手代父》女星金賽綸上月離世，終年24歲。YouTube頻道「橫豎研究所」連續多日發放她跟《淚之女王》37歲男星金秀賢的親暱合照，揭發2人拍拖6年的秘密。金秀賢涉戀未成年女星，其事務所原定下周發表聲明，今日提前回應，作出反駁。

聲明指金秀賢現時心理狀態不穩定，因被指逼害金賽綸輕生，使金秀賢陷入了極度混亂之中。聲明又指，金秀賢和金賽綸是從2019年夏天開始交往到2020年秋天，即金賽綸年滿19歲才交往。另指出，「橫豎研究所」近日公開的照片，皆是2人於2020年冬天拍攝，當時金賽綸所穿的衣服是2019年6月某品牌發表的衣服，故絕不是在金賽綸未成年時期拍攝。

聲明中又澄清，金賽綸生前7億韓圜（約392萬港元）與金秀賢無關，款項是由事務所支付。從2024年4月的審計報告來看，已就7億韓圜進行了壞帳準備處理。經紀公司表示︰「為了對金賽綸進行壞帳補充程序，需要發送內容證明，證明本公司並沒有任意放棄對金賽綸的債務，金賽綸的債務問題是事務所和金賽綸之間的問題。金秀賢沒有借過錢給金賽綸，也沒有催促她償還債務。」事務所指金賽綸對債務的法律知識並不充分，所以給金秀賢發了短信，而不是向事務所，金秀賢完全不知道公司和金賽綸之間的情况。

（即時娛樂）