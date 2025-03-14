談善言新戲《搗破法蘭克》 入圍西班牙亞洲夏日電影展 (14:29)

談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳、袁富華及楊偉倫等合演的電影《搗破法蘭克》，獲選入圍「第22屆西班牙亞洲夏日電影展」 競賽部分，代表香港電影競逐獎項。電影公司同日發布第2張先導海報及人物篇製作特輯，4名戴上兔仔面具、身穿工人服的法蘭克成員從部屋車走出，似要展開神秘行動。

談善言飾演的紀月是組織法蘭克的首領：「我的角色憤世嫉俗又有帶點平靜，對很多事情都看不順眼，尤其是對虛偽、不公平的事情。她一個朋友因為某有錢人而發生一些事情，令她更加仇富，覺得這個世界很不公平。紀月處事莽撞衝動，但肯為自己及愛護的人行動，繼而伸張正義。」林家熙（Locker）飾演Hugo，是一名正接受社會服務令的毒品拆家。他說：「Hugo本身是一名毒品拆家，性格貪玩調皮，被拘捕後正與紀月接受社會服務令。Hugo是明戀紀月， 但卻被紀月愛理不理地對待。」

岑珈其飾演的陶俊表面是一名貨車司機，實際是專門幫拍檔偷拍的小混混。珈其表示：「我的角色比較膽小怕事，來自小康之家，自小被塑造成守規矩的人，所有事情都不要行差踏錯，做事墨守成規，作風保守內向。」楊偲泳飾演的Chelsea婀娜多姿，任兼職女友，繼而從事不法勾當。 她說：「Chelsea的性格與我本人有點相似，就是比較倔強，追求自由，比我更加勇敢，她可以說是瀟灑，我都想像她一樣瀟灑。」

《搗破法蘭克》講述紀月（談善言飾）面對投身社會的無力感，她忽發奇想，與其正式找工作做社會奴隸，不如自己掌控命運，以自己的方法「做世界」，打造屬於自己的職業生涯。而她想到的方法是一邊去犯案，一邊將片段上載至互聯網，製造迴響繼而成為「打劫界KOL」﹗紀月初犯傷人罪被捕而執行社會服務令時，認識同為罪犯初哥的陶俊（岑珈其飾），以及紀月青梅竹馬的Hugo（林家熙飾），3人組成劫富小隊「法蘭克」。

3人本是社會所遺棄的怪胎，但各自身懷奇技，走在一起既能互補又可並肩作戰，目標是要令奸詐的富商們永無寧日。為了增強兵力，「法蘭克」招攬了專以富裕人士為對象的出租女友Chelsea（楊偲泳飾），正式向醜陋的上流社會宣戰！同時，上流教會爆出醜聞指控富豪教徒們借教會奉獻為名來輸送利益，而教會執事代表富豪何家宏（袁富華飾）成為眾矢之的。花甲之年的何家宏在記者會中澄清，並嘗試轉移傳媒視線，更將焦點轉移至近日的「法蘭克」劫案上，他更發表了一番攻擊「法蘭克」的言論，引起了軒然大波。正當「法蘭克」打劫一間找換店時，卻意外地捲入教會的洗黑錢陰謀，這次劫案帶來意想不到的危機，究竟「法蘭克」能否一如概往般安然無恙脫身自保？

（即時娛樂）