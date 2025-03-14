甄子丹拒為新馬改名「宇宙最強」 心噏再有戲院結業 (16:24)

甄子丹今天（14日）以大使身分出席《賽馬香港打吡大賽2025》的參賽馬匹名單公布會，連續13年擔任打吡大使的他表示賽馬是香港歷史的一個標誌，值得支持和推廣，自己也曾當馬主，愛駒曾兩次跑第一。甄子丹說︰「我因為開工拍戲，兩次都冇親身拉頭馬。後來有次同太太（汪詩詩）一齊出席，佢跑尾二，認真掃興﹗我哋只好再接再厲，但佢都係冇贏。太太開玩笑叫我唔好再到場，我一出現，佢就輸﹗」甄子丹表示愛駒已退役，早前與妹夫蔡加讚成功再申請購入馬匹，但未為新馬改名。談到可考慮為愛駒改名「宇宙最強」，他即時耍手︰「唔好啦，被人講咗咁耐，膊頭好攰，行出嚟又要強。呢個名其實係大家娛樂吓，邊會有人最強。改名『宇宙最開心』、『宇宙最健康』，就全人類都有共鳴。」

甄子丹透露將自導自演一套西片，在他要求下，大部分戲將在香港和澳門兩地拍攝，哪個城市取景較多要視乎支持度。甄子丹說︰「既可以將香港呢個地方帶到去全世界，同業又有就業機會，可從中見識同體驗西片製作。係唔係動作片？我都想唔係，但冇辦法，呢個係我嘅命運同責任。動作片係港產片標誌，我唔推動，邊個推動？我要帶頭推動﹗」至於同片的其他演員，他表示稍後會進行試鏡，演員不論男女也要略懂動作。

經營了20年的新寶戲院將於本月底結業，甄子丹概嘆︰「唔止一間結業﹗近幾年，香港電影業有值得驕傲同鼓舞嘅地方，《九龍城寨之圍城》、《破‧地獄》票房過億，但整個電影業整體低迷，嚿年只開拍20幾部戲，少咗人開工，影響整個行業。點樣解決係雞與雞蛋嘅問題。戲院結業係因為租金太貴，但點樣解決係深層次問題，我都唔識答，只可以分享自己對電影嘅睇法同經驗，要業界同政府去研究對策。我見到呢個情况都心噏。驚愈來愈少戲院，將來有戲冇戲院上映？係，有機會都會與有關當局傾吓，表達自己意見，可以幫手嘅一定做。」

（即時娛樂）