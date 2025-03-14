痞子無間道｜周嘉洛擺烏龍 與陳瀅真正身分曝光 (17:00)

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及王灝兒（JW）主演的TVB劇集《痞子無間道》今晚（14日）大結局，昨晚一集講述一直反對費仁（周嘉洛飾）及高強（JW王灝兒飾）做捕快的潔姨（車婉婉 / 何沛珈分飾），年輕時是高勳旗下最精英的捕快，並被派入「基基園」做卧底，因而邂逅當時潛入「基基園區」尋找二五仔的袁雨就（曹永廉 / 關曜儁分飾）。2人日久生情，潔姨即使知道袁雨就的真正身分，仍按捺不住愛意並與他發生關係。

高勳知道後勃然大怒，強灌潔姨喝下「忘情酒」，並將潔姨誕下的龍鳳胎送給萬千霞（甄采浠飾），豈料萬千霞竟將龍鳳胎賣走。潔姨為報仇綁架了萬千霞的骨肉思春，並於高勳前來勸阻之際誤將箭射入對方頭顱。除了潔姨，3位主角的真正身分亦終於揭開。周嘉洛飾演的費仁原來是萬千霞失蹤多年的兒子思春，符玲（陳瀅飾）與公子（朱敏瀚飾）則是潔姨當年誕下的龍鳳胎。

何沛珈放下港姐包袱以「爆炸頭花面貓」造型上陣，除了首次演母親角色，更在短短一集歷盡情緒高低起伏。她接受TVB.COM訪問時說︰「呢個造型係潔姨去做臥底時喬裝嘅造型，最難忘有幕要電阿Leo，我單咗一吓眼，搞到攝影哥哥話影唔落手，好搞笑﹗我同Leo本來有場咀戲，我都做好心理準備獻出熒幕初吻，點知因為我個假髮太大，郁少少已經遮晒個鏡頭，所以獻唔到。我媽咪係喺我拍《痞子殿下》嗰陣時走嘅，當時我拎住張造型相同佢講『你放心，有好多人好惜我，我一定會好好』。」

（即時娛樂）