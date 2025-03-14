中年好聲音3｜陳芷盈選曲冧偶像 劉曉昆熱舞遭負評 (17:31)

TVB節目《中年好聲音3》後晚（16日）播出新一集，進行16強晉身14強的1對1比賽上半場競賽，有參賽者獲得97分超高分數，並獲得兩位評審給予滿分，評審周國豐更激讚達到「人歌合一」境界。

上回合當眾向嘉賓評審陳曉東「示愛」的陳芷盈這次再用行動冧偶像，選唱對方的1997年作品《心有獨鍾》，更興奮表示有初戀感覺。主持車婉婉說陳芷盈望住陳曉東深情獻唱最後一句「能永遠對你心獨鍾」時超感動，肥媽笑言陳曉東「面都紅晒」。陳曉東稱十分喜歡陳芷盈的版本，聽到他有初戀感覺。他說︰「我聽到一個少女嘅版本，好好聽。幾鍾意呢個新編曲，我自己都可以試吓。」另一嘉賓評審海兒則表示︰「教識我咩係甜到漏，想再聽多次，暫時係我最享受嘅演出。」張佳添說︰「I'm your fan！呢首歌出街後，我會叫我19歲嘅女去睇，『嗱初戀就係咁㗎喇』。」

劉曉昆選唱鄭秀文的快歌《獨一無二／獨家試唱》，北京舞蹈學院出身的她輕易做出踢腳及一字馬高難度動作，展示超強柔軟度，獲得全場歡呼拍掌聲。評審們幾乎一致好評，唯獨周國豐嫌劉曉昆的動作太似「頂碗」雜技，廣東話亦有問題。肥媽為曉昆平反：「周國豐老師話你多咗，因為佢做唔到，仲要夠氣唱，以stage performance，你話聽到廣東話唔正啫，我睇到喀喀聲喎，我聽唔到﹗」

（即時娛樂）