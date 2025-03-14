CHILL CLUB｜王智德首爭男歌手 陳瑞輝平常心角逐新人獎 (19:18)

男團MIRROR的王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）與邱傲然（Tiger）、ERROR成員梁業（肥仔）與郭嘉駿（193）、許廷鏗、COLLAR、林奕匡、方皓玟、麗英、雲浩影等，今天出席ViuTV《CHILL CLUB 推介榜年度推介 24/25》記者會，頒獎禮將於4月6日舉行。

MIRROR今年除了入圍「年度組合」，亦憑歌曲《Hunt You Down》入圍跳唱歌曲。成員Tiger及Frankie一同角逐「新人男歌手」，另外10子均全部入圍爭「年度男歌手」。姜濤個人入圍角逐3個獎，包括《好得太過份》及《白果》入圍的「流行歌曲」及《黑月》入圍的「跳唱歌曲」。同樣入圍角逐「跳唱歌曲」的還有盧瀚霆（Anson Lo）的《MY LIFE》和《Hey Hey OK！》。姜濤與Anson Lo、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）的小組歌《Strawberry Love》亦入圍「跳唱歌曲」。

Alton分別入圍角逐「年度男歌手」、「唱作歌手 」及「流行歌曲」，他坦言對男歌手獎沒信心︰「團隊已有一定的成績，所以對角逐獎項也有壓力，希望不會令大家失望。我首年角逐男歌手獎，因為沒有之前的壓力，所以比較輕鬆。我抱平常心，始終做歌都是想見到自己進步，只是角逐，人人也有機會角逐，不怕分薄票數。」Tiger及Frankie對角逐「新人男歌手」抱平常心，認為做到自己和大家喜歡的作品已足夠。Tiger說：「如果有團體獎就好，證明我們團隊一直以來的目標和方向得到別人的認同。」

姜濤拍團綜驚青燒棉花糖時被經理人花姐（黃慧君）嫌不夠Man，Alton說︰「我們所有人也曾被花姐訓話，只是我們的對話方式不同，覺得姜濤已經Man緊。」

（即時娛樂）