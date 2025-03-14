193談再與網民罵戰原因 麗英拒評小薯茄吳冰妹妹醜聞 (20:05)

ERROR成員梁業（肥仔）與郭嘉駿（193）今天出席ViuTV《CHILL CLUB 推介榜年度推介 24/25》記者會，193憑歌曲《B出口》入圍「流行歌曲」，肥仔亦憑《Mascot》入圍「跳唱歌曲」，他們與缺席的隊友吳保錡亦一同入圍角逐「年度男歌手」。193說：「我們絕對沒信心得個人獎，如果有獎，我們一同除衫，因為一定得不到。」他認為肥仔能奪得今年新增的「最佳衣著」，呼籲大家投票給肥仔。ERROR入圍「年度組合」，同時憑歌曲《無敵聖衣》及《野舞士》入圍「流行歌曲」，2人表示︰「我們覺得ERROR有機會獲得組合獎，但沒有信心贏MIRROR﹗這一世也沒可能成為第一，我們有自知之名，如果是三甲，我們應有機會，如最後拿不到，我們就不是『親生仔』了﹗」談到早前再跟網民罵戰，193表示︰「我不會主動跟人吵，是他們突然攻擊我。你幾憎一個人也好，如果拿對方的家人來講，我一定會『問候』你全家，這是我的態度。提到家人，我很難不回應。家人是我的底線，話我隊友就可以。」

同場的COLLAR成員沈貞巧（Gao）、許軼（Day）及陳泳伽（Winka）表示樂壇愈來愈多女團，COLLAR角逐「年度組合」絕非十拿九穩。Day表示首支單曲趕不及今年頒獎禮，唯有寄望下年。舊隊友蘇芷晴（So Ching）教跳舞班價錢相宜，Gao說︰「我們大家也很努力各自生活，她一向盡力和用心教班。至於價錢相宜，相信教跳舞都不是為了掙幾多錢，而是將自己喜歡的與別人分享，所以見到她教班愈來愈好，最近還在外國教，替她開心。」

雲浩影（Cloud）稱對角逐女歌手獎信心似有還無，因同場有很多前輩，但去年有很多自己喜歡的作品。她說︰「我也不太明白評分準則，唯有盡量叫大家投票。」談到獲網民讚於Tyson Yoshi歌曲《1994》MV中的氣質似黎姿、李嘉欣，Cloud說︰「本身都以為女主角死了，還呃了導演一封10元利市，原來死不去，只是Tyson Yoshi見死不救衝了去駕車。我想參演電影版本，演多些電影。與兩位大美人匹敵？我想不能，我已盡了力，不知道男友是否覺得我是大美人，我覺得自己是就可以。」

麗英被問到小薯茄成員吳冰的妹妹吳泳桃色醜聞時，表示只關心自己的工作，不評論其他。

（即時娛樂）