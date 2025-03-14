方皓玟為誤會麥美恩感抱歉︰想跟她做朋友 但她怕了我 (20:17)

方皓玟今天（14日）出席《CHILL CLUB 推介榜年度推介 24/25》記者會時嬲爆爆，她受訪時說自己放鬆時就是這樣子，天生的。入圍「年度女歌手」的她稱沒得獎信心︰「做人不要太有信心，別人喜不喜歡也不會影響自己的喜好，有獎是錦上添花，沒有也不失望，仍可以繼續努力做好音樂。」與ERROR成員吳保錡合唱的《人間垃圾》入圍「搖滾歌曲 」，談到對方早前公開與陳百祥（阿叻）的合照後惹負評，最後要刪相及公開道歉，方皓玟說︰「我不認為被他連累，如果歌曲得獎，相信他會現身。他自雪還自雪，相信他是一個有義氣的人。」

她透露最近少了於TVB亮相，因為網民不喜歡被鬧便停一停。方皓玟說：「其實我也沒理他們，只是覺得出得密就休息一下，之後有時間又會亮相一下。只要有適合的節目讓我宣傳音樂，我就會出現。」談到早前被網民質疑精神及健康狀態有異，更一度誤會被麥美恩批評身形，她說：「不是不喜歡被批評，但身形瘦削是家族遺傳。我怎樣吃也不胖，我不是囂張，只是講事實。我也盡量減少運動、增磅向大家交代。至於誤會了麥美恩，我也覺得不好意思，希望不要嚇壞她。我想跟她做朋友，但她怕了我，希望她可以和我做朋友。我也很欣賞她做司儀很出色，覺得她和我一樣美，希望她收到，我有主動留言給她，但她表示怕醜。」

（即時娛樂）