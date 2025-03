鄭中基(Ronald)去年8月鬧出「經理人風波」,合作多年的何慶湘被指工作與道德操守有問題而離職。Ronald隨後自爆患抑鬱症及有酗酒問題,完成9月兩場高雄演唱會後暫停工作,在太太余思敏陪伴下前往美國接受戒酒療程。成功戒酒的他早前已低調返港,日前現身其YouTube頻道「機動電視台RTV」節目,精神不錯,但消瘦了不少。

昨天(13日)是余思敏的45歲生日,她在社交平台分享與一對子女一起吹蠟燭的照片,同時留言「Happy Birthday to me, Start a new chapter」。余思敏一句「Start a new chapter」,加上鄭中基未見蹤影及互相取消了關注對方的Ig,惹來婚變傳言。

除了跟一對子女慶祝,余思敏亦與一班有線娛樂新聞台舊同事慶祝生日,Ronald同樣未見蹤影。各人陸續在社交網分享合照,黃芳雯(Paula)留言:「請記得好好哄自己,會有很多人愛你。」余思敏回覆︰「Love you all, new chapter﹗」黃芳雯再說︰「我哋呢班兄弟姊妹陪你行。」有傳媒為傳言分別聯絡Ronald及余思敏,兩人暫時均未有回應。

