馮德倫事隔19年拍《老馮日常》短片 水桶笠頭變Bucket Man (14:00)

馮德倫（Stephen）要求設計有他靚樣的figure，被「香港figure教父」劉建文（Michael Lau）嘲笑他的figure不會有人買。（大會提供）

馮德倫（Stephen）自編自導自演、於2006年播映的處境喜劇《老馮日記》當年大受歡迎。事隔19年，Stephen最近推出《老馮日常》短片，以別開生面的方法，正式宣布其全新動漫企劃「BUCKET MAN」面世，Stephen更將亮相下周舉辦的ComplexCon，主持企劃發布活動。

Stephen自度的《老馮日常》短片講述他創立「BUCKET MAN」動漫企劃，頭炮找來「香港figure教父」劉建文（Michael Lau）聯乘figure。故事內容抵死幽默，講述Stephen在路上激怒一名的士司機，他在Michael Lau的辦公室開會時為逃避找上門的的士司機，毅然要將紅色膠水桶笠上頭遮樣，「BUCKET MAN」首個figure造型就此誕生！Stephen這次再度自編自導自演新作，放下男神包袱拍攝，演出鬼馬！

Michael Lau的figure充滿個人風格，成名的figure總是罩着頭沒有樣子。在《老馮日常》中，Stephen要求設計有他靚樣的figure，Michael Lau嘲笑：「邊個會買馮德倫嘅figure呀？你只係靚仔，又唔夠潮......」未知這是否真正原因，今次Stephen便被安排罩着極具香港特色的「紅膠桶」笠頭、持雙節棍，充滿香港情懷。Stephen說：「今次係建立嘅一個新動漫IP品牌，會繼續有很多計劃。頭炮搵嚟Michael Lau設計咗今次BUCKET MAN Toy figure，再加上實體支擾化幣（PBT）。因為BUCKET MAN嘅誕生，我就諗到不如用《老馮日常》嘅短片分享呢件事，將創意、潮流、藝術融為一體。」

（即時娛樂）