伍允龍曾被威吔勒頸險死 李康生冒中風危險堅持演出 (14:27)

《第18屆亞洲電影大獎》明晚（16日）假西九文化區戲曲中心舉行，入圍角逐「最佳男配角」的朱栢康、伍允龍及李康生昨晚出席首場影人對談《配角的主場》，分享他們的演藝經驗和對「配角」的理解。現場除了一眾影迷，伍允龍的父母亦有到場支持。

3位好戲之人都有作為主角和配角的經驗，他們被問到演主角和配角的分別時，李康生笑言：「配角比較輕鬆，不用扛票房，可以任意發揮，有時候還可以把主角幹掉。」他又提到自己跟在《默視錄》的角色一樣喜歡偷窺別人，皆因作為演員，習慣日常觀察身邊的人。貴為影帝的李康生又指自己從來不是明星，只是演員，非常喜歡自己工作。他更透露當年在布魯塞爾巡迴演出舞台劇，甫抵達當地就發現身體有中風跡象，半邊身體不靈活。李康生說：「醫生說『你不能演，你一演就有生命危險』，但我硬要出院，導演也說要演我角色，但是我不能看他這樣子，因為他演這個戲肯定失敗，所以我只好拖着半邊身體去演，結果2個小時的戲，我演了3個小時。」

朱栢康則分享了他在《破‧地獄》與其他角色的相處：「很多演員會在拍攝前培養默契，但行街食飯唔啱我哋，我哋喺戲入面嘅關係唔係咁。因為我同衛詩雅本來好熟，所以拍攝嗰陣會刻意保持距離。有一場戲見到佢拍得好辛苦好攰，但係我都唔可以行埋去攬吓佢。」伍允龍則談到拍攝動作戲的經歷，他被問及是否曾受傷時回憶：「我啱啱開始做替身嘅時候，嗰陣排戲係冇問題，但正式拍攝嗰陣因為緊張，轉錯方向，結果吊嗰條威吔打圈勒實咗條頸，好彩師傅有經驗，直接將我撻落地下，所以冇事，但我係即刻暈咗。」

（即時娛樂）