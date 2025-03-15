痞子無間道｜車婉婉喊戲5大情緒轉折獲讚好演技 (15:42)

車婉婉在TVB劇集《痞子無間道》中飾演潔姨，她在昨晚（14日）一連兩小時的大結局裏大曬喊功。劇情講述爆出費仁（周嘉洛飾）真實身分是萬千霞（馬海倫飾）失散多年的兒子思春後，潔姨即含着眼淚向一臉驚訝的費仁道歉︰「對唔住，我呃咗你咁多年。」她接着激動地說「我好憎你呀！咪亂咁叫你做費仁囉」，然後又憐愛地捧着費仁的臉表示「我曾經想揼低你，但我真係唔捨得呀」。潔姨說話時滿是掙扎及辛酸，最後知道公子（朱敏瀚飾）就是自己的骨肉時再流露出傷心中見茫然的表情。車婉婉拍攝時，情緒的轉折恰到好處，獲觀眾讚她把角色演得立體。

車婉婉開心角色「入屋」及收到不少正評︰「呢個角色神經質、搞笑，仲有好多感情戲，大喊、大笑、大開心、大傷心咁。希望大家睇完《痞子》結局，覺得搞笑之餘仲係有笑有淚。」談到她在劇中的喊戲，車婉婉表示︰「我事前做足功課，整理咗角色頭20幾集累積嘅鬱結，所以拍攝時尚算順利。雖然我個水煲易着，但都要有感覺先。拍喊戲，我通常要自己2、3個take內完成，因為真眼淚喊唔到太多，會乾塘！呢場喊戲，潔姨因為屈住咗好多嘢，所以嚟得自然。」

談到另一難忘場面，車婉婉說是劇中子女成群，最後周嘉洛、JW、朱敏瀚及陳瀅全部都是她兒女。現實中的她同樣為人母親，車婉婉表示︰「其實好多父母都同潔姨一樣鬧完又惜番，其實BBQ跩嗰時，我都要𧨾吓鬧吓。例如叫佢做功課，你都係用愛心講，但佢又未必聽、未必肯埋位，埋咗位又未必坐得低，於是我就要好似唱歌咁一路升Key，升到一個位佢好驚慌就會喊喇。我個仔好得意，佢會問：『媽媽係咪你唔愛我喇』，我就會諗係咪個key高咗啲呢？跟住我哋會和解，我會講對唔住。其實做媽媽嗰樣嘢，我喺呢套劇都有投射到出嚟，同埋呢套劇最後全部都係我仔女，我覺得好好笑。」

（即時娛樂）