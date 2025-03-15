鄧麗欣紅館首開騷辣舞連場 邀林峯現身合唱掀高潮 (16:21)

鄧麗欣（Stephy）首踏紅館舞台，昨晚（14日）舉行首場《STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025》，夢想成真的她在台上兩度感動落淚。她在開場後一輪歌舞後興奮地高呼「紅館」，又大騷腹肌，獲觀眾報以熱烈掌聲和歡呼。她問台下觀眾：「幾十年冇跳舞，係咪好有誠意先？嗰幾個圈練習時企唔穩。唔好意思，要你哋等咁耐，終於喺呢度見面，好多謝大家陪住我成長，一路不放棄我，等我上到呢個舞台，非常多謝你哋。演唱會以『STEP』命名，係要我紀錄演藝路嘅每一步。初出道嘅歌曲係重要一步。」

演唱會上，Stephy感謝母親支持，唱出為媽媽而寫的《童謠》。演唱《十分愛》後，表演嘉賓林峯升上舞台，他與Stephy合唱《好心好報》後擁抱，全場驚喜尖叫。Stephy說：「好多人問我邊個係嘉賓，我一直唔講，係咪好驚喜呢？」林峯笑說：「其實我哋無論拍戲，甚至從未同台合作，所以你（Stephy）一搵我就立即答應，因為首度合作就係紅館！」兩人隨後比較出道年資，林峯笑言一定不及觀眾席上童星出身的張繼聰早，他又表示當這晚為自己5月紅館個唱的預演。當Stephy返入後台換衫，林峯再點名張繼聰和觀眾站起來跳舞，然後與舞蹈員跳唱《Chok》，掀起高潮。

Stephy換上透視黑色舞衣演唱新歌《不可得》，又與一眾女舞蹈員跳唱《我是...》和《派對動物》，舞姿誘人。她之後與全場歌迷大合唱《藍鞋子》、《親朋勿友》和《電燈膽》等金曲，演唱《黑白照》時一度哽咽，要觀眾接力唱。安歌後，Stephy再出場，她說︰「多謝每位買飛入場嘅觀眾，畀我好大信心去繼續努力，唔好放棄自己嘅夢想，要喺呢個舞台上繼續唱歌畀大家聽。若干年後，你哋可能唔記得咗呢個騷，起碼呢一刻，希望我有感動過你哋一秒鐘，或者一首歌嘅時間，都係一個好重要嘅moment。」Stephy之後眼泛淚光唱出歌曲《Forever Friends》。

Stephy與樂手離開舞台後，部分觀眾仍大叫安歌，換了便服的Stephy與音樂總監蘇道哲再出場，即興唱出《最後一塊》，為首場紅館演唱會畫上句號。

（即時娛樂）