藤岡靛對大S離世感可惜 難忘當年拍台劇獲幫助 (21:57)

日本演員藤岡靛擔任第18屆亞洲電影大獎大使，今晚與4位青年大使，包括日本演員岡田將生、台灣演員林柏宏、泰國演員茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab Chutimon）及盧鎮業等到觀塘出席預熱活動，與觀眾玩遊戲，場面熱鬧。藤岡靛在香港出道，榮幸獲邀以亞洲電影大獎大使身分再來香港出席活動，他已多年未來港，但留港數天便要回日本工作，未有時間遊覽。他最想飲茶和打邊爐，但今次未能好好品嘗。

藤岡靛覺得可以在香港拍戲是緣分及幸運，希望有機會再來港拍戲，他與岡田將生都期待有機會與梁朝偉合作。他們都已婚有傾與家庭有關的話題，藤岡靛笑言內容不能告訴大家。藤岡靛曾與台灣女星徐熙媛（大S）合作台灣劇集《轉角遇到愛》，他表示在日本收到大S離世的消息，覺得可惜感無話可說。他已最少10年未有跟大S見面，很懷念她，當年他拍《轉角遇到愛》時一句中文都不懂，大S幫他很多好感激。

林柏宏表示從小愛看香港電影，還看日本及韓國電影，今次可以與亞洲電影人交流好難得。泰版《關於我和鬼變成家人那件事》將在港上映，他很期待會如何拍，跟台版有什麼不同。他看預告後見有很多有趣地方，有泰式風格。說到王大陸入伍及被控「教唆傷害罪」，他表示兩人合作過。問到關於王大陸的新聞時，工作人員以活動開始為由暫停訪問帶他離開。

（即時娛樂）