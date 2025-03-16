周柏豪跟太太相識20年 分享愛情保鮮大法：每次出門都惜一啖 (16:18)

《聲生不息‧大灣區季》昨晚（15日）播出第11集，主題為「香港原創音樂」，今集除繼續有常駐歌手李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊及衛蘭，還有飛行嘉賓周柏豪、單依純。本集歌曲名單如下：陳小春、古巨基、回春丹、黃子弘凡、李昊、周柏豪《心照》（原唱鄭伊健）；薛凱琪《甜蜜蜜》、周柏豪《夠鐘》；衛蘭、單依純《你瞞我瞞》（原唱陳柏宇）；李昊《七友》（原唱梁漢文）、衛蘭、李宇春《償還》（原唱王菲）；陳小春、古巨基、回春丹、黃子弘凡、李昊《越夜越有機》（原唱黎明）；容祖兒、周筆暢《3AM》（原唱AGA）。

周柏豪帶來了代表作《夠鐘》，他回想錄製這首歌時，坦言有點難以投入感情，原因竟與當時女朋友、即現在的太太有關，周柏豪說：「錄音的時候跟我當時的女朋友非常非常的甜蜜，所以要錄那麽悲的歌，對當時的我來說，就有點難度。」周柏豪還分享了愛的箴言：「一輩子很短，要愛對的人。」原來周柏豪與太太轉眼已經相識20年，周柏豪還分享愛情保鮮大法，就是每天出門前，都會親吻彼此：「每次出門都會跟她惜一啖，對，很有儀式感」。

Fiona帶來了自己的歌曲《甜蜜蜜》，但為了帶出新鮮感，Fiona在編曲方面花了點心思，除開頭巧妙地引用了鄧麗君的名曲《甜蜜蜜》，間奏中又加入了鄧麗君的《我只在乎你》。Fiona在間奏時更大展舞蹈。Fiona分享心聲謂：「因為我覺得人生無論我哋搵到Mr. Right 或者Mr. Wrong，只要你選擇咗，就一定要盡情去愛佢！」

（即時娛樂）