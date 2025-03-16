亞洲電影大獎｜木村光希盼有機會拍港產動作片 (16:54)

日本男星木村拓哉與太太工藤靜香的22歲細女木村光希，將出席今晚（16日）舉行的「第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮」，獲頒「亞洲飛躍演員獎」。她今午接受傳媒訪問時，稱對獲獎感到開心和榮幸。光希說︰「我熱愛電影，這獎項令我有更多力量在電影方面發展。我當然希望有機會拍攝香港電影，近日看了《九龍城寨之圍城》，很喜歡戲內的動作場面。光希想演出動作電影，透露將參與跟香港製作公司有關的工作項目。她說︰「拍動作戲前要接受很多訓練，我沒問題﹗我看過多部楊紫瓊演出的電影，她的戲對我有很深的影響。」

其主演電影《女神降臨》快上映，光希談及可擔心外界會把她跟韓劇版女主角文佳煐比較時說︰「原著漫畫有很多粉絲，我因此有壓力。我知道《女神降臨》有韓劇版，但跟我演的電影版不同。」至於早前參演的英國電影《Tornado》，她表示拍攝前接受了2個月劍道訓練，又拿着木棍及鐵通在家練習，練到手臂變粗。光希說︰「拍攝時，我戴不上長手套，有點驚訝﹗不過，我沒問題，為角色剃光頭也不介意。」

光希自言易有負面情緒，平日靠與家人相處、深呼吸及遛狗減輕工作壓力。她說︰「每次來港，也會被香港的夜景感動。我最愛香港的廿四味及龜苓膏，很喜歡漢方中藥味道，可以買來給家人當手信。」

（即時娛樂）