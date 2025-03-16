泰國人氣偶像Win獲粉絲示愛 盼跟梁朝偉拍對打戲 (17:26)

《第18屆亞洲電影大獎》邀請日本演員藤岡靛擔任大使，聯同4位影壇新生代包括日本岡田將生、台灣林柏宏、泰國演員茱蒂蒙翠莎容素欣（Aokbab Chutimon）及盧鎮業（小野），昨晚（15日）亮相商場參與頒獎典禮前預熱活動，率先與粉絲見面，還與粉絲玩估角色遊戲，同場還有去屆奪得「亞洲電影大獎亞洲飛躍演員獎」的泰國人氣偶像Win Metawin，今年再度來港出席盛會，負責擔任頒獎嘉賓。

最後現身的Win甫出場，引起不少女粉絲尖叫，他識做揮手做心心手勢回應，當聞悉有女粉絲示愛時，他亦向她們說：「I love you too！」Win表示欣賞王家衛和梁朝偉作品，提起去年曾來港取景拍戲，很想返回拍戲地點九龍城區遊覽。

他今次再來港很開心，心情沒有去年緊張，能夠為頒獎禮擔任頒獎嘉賓，鼓勵年青一代電影人，要信自己勇於去追夢。他透露正為《步步驚心》泰國版做事前準備：「要練武，又要學騎馬，本身也喜歡拍動作片，最想和梁朝偉對打，但我估自己會輸，上次來港想去主題公園玩，今次未必有太多時間，有問起工作人員，我想去香港廟宇拜神，祈求新戲拍攝順利。」

第2次來港的岡田將生，最開心與粉絲見面，能參加今次盛會心情很興奮緊張，希望有份獲提名的日本電影作品，包括角逐「最佳導演」的吉田大八，能夠爭取好成績。

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（即時娛樂）