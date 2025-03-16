彭于晏因《狗陣》收養3愛犬︰牠們令我對生命有新體會 (18:36)

彭于晏及愛犬早前憑電影《狗陣》獲第77屆康城影展一種注目單元最佳影片以及狗狗金棕櫚評審團大獎，他今天（16日）出席「第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮」並角逐「最佳男主角」，於頒獎禮前會見傳媒分享接拍該片的契機。彭于晏說：「我確認因不修邊幅而得到角色，當時是疫情期間，我處於3、4個月沒出門的狀態，視像試鏡時，製作人覺得很有意思，我平日只在工作時打扮。其實導演是先定狗再定我，狗才是主角。」

彭于晏大談領養電影狗演員的緣分：「其實我本身對狗毛過敏，但對電影中的狗狗的毛沒問題，拍完還收養了3隻狗，對我和家人而言是最大的禮物，令家庭相處更融洽，也改變了我的世界觀和價值觀，對生命有新體會，不會介意我紅不紅或掙多少錢，也不會在乎我的過去，令我覺得生活很愜意，甚至不想開工。」他透露與家人曾想開設流浪狗收容中心，但最後決定先照顧好家中3隻狗。彭于晏笑指愛犬已參加過康城影展得獎成為「影后」︰「狗狗已去到巔峰，我問過陪不陪我來，回應是叫我自己去。」

彭于晏表示會在頒獎禮上主動邀請角逐同一獎項的許冠文及崔岷植合照，他透露早前演了一套與古天樂合作的新戲及一套內地犯罪喜劇，但新一年想有新嘗試，望有機會拍攝古代文明、實驗人體或狗隻題材的紀錄片，他笑道：「畢竟愛犬得過獎，在歐洲好紅，我可以當經理人。」

（即時娛樂）