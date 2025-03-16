傳Edan提前返港密會緋聞女友 林明禎稱亂猜：不便代表任何人回應 (19:17)

當被追問有關傳聞時，林明禎停頓幾秒，雙眼標出眼水，更輕輕用手印走眼水，她解釋因為戴了有色隱形眼鏡惹不適。（鍾偉茵攝）

林明禎否認傳言：「我覺得報道只是亂猜，他應該是有事才提前走。我不方便代表任何人回應發言。」（鍾偉茵攝/資料圖片）

《第18屆亞洲電影大獎》今晚（16日）在西九戲曲中心舉行，林明禎聯同胞姊林詩枝，及導演陳詠燊亮相紅地氈。

林明禎身穿黑色高衩斜肩晚裝，露出馬甲線和長腿性感登場，她指晚裝由造型師精心挑選，問她事前有沒有刻意節食？她表示平日努力喼弗，今天提早吃午餐。她表示如果有機會，希望和家姐以姊妹檔合作。

有報道指MIRROR成員呂爵安（Edan），韓國拍團綜突然撇下隊友提前返港，盛傳是密會緋聞女友林明禎。當被追問有關傳聞時，林明禎停頓幾秒，雙眼標出眼水，更輕輕用手印走眼水，她解釋因為戴了有色隱形眼鏡惹不適。

她否認傳言：「我覺得報道只是亂猜，他應該是有事才提前走。我不方便代表任何人回應發言。」林明禎表示因活動前一晚才從台灣來港，所以不清楚事件。追問會否替Edan覺得慘？她認為沒辦法控制別人的想法，只可以做好自己，亦沒有慰問對方，表示大家努力工作，做好自己就可以。

台星楊謹華及林柏宏擔任「最佳新演員」頒獎嘉賓，楊謹華直言很緊張，因為每個演員都只得一次機會角逐此獎項。楊謹華表示看到徐熙媛（大S）骨灰下葬報道，問可有慰問徐熙娣？她說：「我覺得這時候傳簡單短信慰問，覺得不打擾，才是給她的家人最好慰藉。」

金馬影帝吳慷仁亦亮相盛典，他事前表明紅地氈不接受訪問。吳慷仁抵達現場後，企定定拍照兼揮手，他只說：「不做訪問了，後面有好多大明星呢！」

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（即時娛樂）