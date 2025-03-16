Ah Yo@Lolly Talk避談欺凌事件 認爆粗鬧人 稱會注意自己言行 (19:39)

女團Lolly Talk（LT）、魏浚笙（Jeffrey）和詹仕偉（Snoopy），今天（16日）出席《GO Pop!音樂盛宴》，吸引大批粉絲到場支持，場面熱鬧。

Lolly Talk成員郭曉妍（Ah Yo）最近惹是非，被指不滿男友人拍拖攻擊及在社交平台爆粗鬧對方女友，被指涉及欺凌行為。Ah Yo承認講粗口，但避談欺凌事件：「我有睇報道，這個男生（被指遭欺凌的男生）從大學一年級已認識，是群組成員。爆料的女網民，我知道她是誰。（有沒有欺凌行為？）他們不是公眾人物，想尊重他們的私隱，不想講太多。」

說到她爆粗鬧人說話被截圖公開，Ah Yo直認是自己所為，並承認做錯了：「這不是正確的表達方式，事件發生在大半年前，當時有跟老師和經理人講，他們都有鬧我，用語應該可以更加好，都知道要注意自己言行。」事情曝光後，有否與2位當事人接觸？她表示現在是考試狀態，之後會私下處理。她心情有受影響，獲家人、成員和同事安慰。

她重申覺得不應講粗口說：「心急時，用語應該用更好表達方式，身為公眾人物，要更注意言行。（擔心影響形象？）身邊認識我的人，都知我為人，之後會更加注意自己言行舉止。」

Jeffrey剛從日本拍完電影返港，表示雖然語言不通，但大家合作得很開心，且愛上了日文，他對語言有興趣，會繼續學日文。他在戲中有很多動作場面，問他有否受傷？他表示有點受傷但沒大礙。愛「夾公仔」的Jeffrey在日本閒來會去夾公仔。

他透露稍後在港拍青春片，及為將於4月20日舉行的《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》作準備，說：「今次是《膠戰》第一次舉行Live騷，大家有很多天馬行空想法，好期待，不怕到時有甩漏，蝦碌先好睇。（會騷肌？）不會，留給肥腸（徐浩昌），他最近勤力健身。」說到呂爵安（Edan）在韓國拍攝團綜途中獨自返港，傳因要見緋聞女友林明禎，他不知此事，但日內會見到Edan，到時才關心對方。

（即時娛樂）