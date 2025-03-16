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亞洲電影大獎｜《破‧地獄》奪「最佳原創音樂」 (21:23)

文章日期：2025年03月16日

電影《破‧地獄》在今晚（16日）舉行的「第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮」中獲頒「最佳原創音樂」。

（即時娛樂）

 

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