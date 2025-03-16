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亞洲電影大獎｜印度女星沙哈娜戈斯瓦米登影后寶座 (22:36)

文章日期：2025年03月16日

印度女星沙哈娜戈斯瓦米首次入圍「亞洲電影大獎」，今晚（16日）憑《桑托什》於「第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮」中獲頒「最佳女主角」。

（即時娛樂）

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