亞洲電影大獎｜印度女星沙哈娜戈斯瓦米登影后寶座 (22:36)

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文章日期：2025年03月16日
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沙哈娜戈斯瓦米獲頒「最佳女主角」。（Asian Film Awards Academy YouTube片截圖）
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印度女星沙哈娜戈斯瓦米首次入圍「亞洲電影大獎」，今晚（16日）憑《桑托什》於「第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮」中獲頒「最佳女主角」。
（即時娛樂）
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