中年好聲音3｜李金凱演出觸動人心 搞喊海兒肥媽 黃博被批唱得辛苦 (14:06)

《中年好聲音3》由車婉婉擔任主持，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐外，還有海兒和陳曉東擔任嘉賓評審。

昨晚（16日）播出的一集，是16強晉身14強一對一PK賽上半場競賽，本集共有4位參賽者奪得9字頭亮麗分數，分別是「上弦」97分的陳芷盈《心有獨鍾》、96分的李金凱《當愛已成往事》、93分的黃博《華麗緣》，而唯一「下弦」則是跳唱《獨一無二/獨家試唱》獲得90分的劉曉昆，惟PK對手是李金凱，最終暫跌入「中年危機區」。

有「中3天使」之稱的生命鬥士李金凱，本輪獻唱《當愛已成往事》時，再次搞喊評審們「水煲」，海兒和肥媽被金凱動人聲線感動得落淚，海兒拭淚後說：「成日都搞到我喊，搞到我妝化咗，每次聽佢唱歌好受觸動，佢嗰種自由係由心而發。」肥媽笑謂：「乞人憎！本來諗住紙巾唔使點用，成日話我同婉婉水煲好易著，𠵱家側邊都著，證明你唱歌感動自己、感動到人。」

東東坦言深受感動：「你唱歌種方式好真摰，係直出，享受緊、訴說緊人生經歷，我非常喜歡。」連自認冷血的周國豐都一度聽到要「咬唇」：「好喜歡一開始由嘆氣到唱第一句，連我呢啲咁冷血嘅人，我要忍住、我要咬唇！因為呢首歌本身係每一句歌詞都針拮咁樣，針拮得嚟最後又領略到人生個感悟，你唱得好好。」

緊接獲得第三高分，是黃博獻唱葉蒨文（沙麗）歌曲《華麗緣》奪得93分成績，一如既往輕鬆揮低「下弦」對手陸成東85分的《留言》。黃博透露從小已很喜歡沙麗姐姐，被對方獨特聲線及大器台風吸引著：「佢聲線Range好闊，處理每一個音，柔嘅地方好柔，有力地方好有力量，所以啟發到自己好多。」封黃博為「女大魔王」的周國豐，對於本回合黃博的演出，坦言並非他喜歡的版本：「我覺得呢首歌唔係好啱你唱，好少會見到黃博唱歌有少少辛苦。」張佳添亦認為黃博揀錯歌：「沙麗曲目有好多更好嘅選擇，以比賽歌未必最理想嘅選擇，暫時呢首歌未去到人歌合一，但技術上你梗係冇得頂。」至於東東評語則有讚有彈，他表示：「好鍾意黃博唱歌嘅從容，ad lip用力位轉輕聲，可以手到拿來變聲。但反而今日，chorus略嫌重得滯，我期待更加swing住去，有幾吓chorus有少少惡，但都係好高分，太犀利！」

再度與陳芷盈PK的「下弦」曹越，本回合獻唱《想你的365天》獲得86分，期間甩轆忘了拿咪唱歌，對此海兒直指曹越肢體語言太多：「你唱歌好有power，但body language就會有啲too much power。」

（即時娛樂）