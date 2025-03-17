奪命提示｜楊卓娜搣甩逆齡樣 披頭散髮化老妝 嘆遇「人生最難嘅戲」 (14:27)

相隔3年再有新劇集作品推出的張彥博，在造型上有新突破，據知他一改童顏乖仔及音樂才子形象，首度挑戰動作場面。（無綫提供圖片）

在《奪命》中飾演神秘清潔女工的楊卓娜，無論衣著打扮或是老妝均入型入格，與平時明艷照人有極大反差。（無綫提供圖片）

由文偉鴻（Jazz）監製的無綫劇《奪命提示》，今晚（17日）首播，除了6位主角陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍夠搶鏡，劇中綠葉精彩演出，亦令人期待，首周搶閘出擊的是楊卓娜。

在《奪命》中飾演神秘清潔女工的楊卓娜，無論衣著打扮或是老妝均入型入格，與平時明艷照人有極大反差！楊卓娜接受TVB.COM訪問時透露，角色年齡約為60歲，為配合角色悲情背景，楊卓娜演繹時刻意加了不少細節位，令角色出來效果更蒼老。

楊卓娜透露拍攝初期，由於還處於摸索階段，角色妝頭花費時間超過2小時，她指「每一場戲都需要很大體力」，並稱遇上「人生最難嘅戲」，她說：「啲情緒好似唧牙膏咁，要唧晒出嚟，要唧到盡，好多場都要崩潰得嚟又自然，仲要對白好長，好難呀。」

無綫官方社交平台發放楊卓娜與丁子朗「對峙」場口片段，楊卓娜一再強調自己沒有殺人，說到激動處更拿起鎅刀以死證清白，劇情緊湊。

有網民指第一眼認不出她，楊卓娜笑言拍攝期間，不少同事都「認佢唔到」，並謂曾試過晚上收工嚇壞鄰居：「因為我個妝好濃，啲頭髮又好似癲咗咁遮住個頭，試過嚇親鄰居。公司同事見到我都會呆一呆，覺得好surprise，好多時半夜三更break嘅時候，好多同事都要我出聲，先至認到我，可能因為我鍾意耷低個頭嚟行。」

相隔3年再有新劇集作品推出的張彥博（Bob），與楊卓娜在造型上有新突破，據知阿Bob這次一改童顏乖仔及音樂才子形象，首度挑戰動作場面；為了告別招牌Baby Face及更配合角色，阿Bob除於短短2至3個月內，激減18磅），不停曬燈甚至「髹黑」自己，一洗青靚白淨形象。

台慶頒獎禮最佳男配角林景程在劇中演做Sales經理，林景程曾在《香港愛情故事》中演擁三吋不爛之舌的地產經紀成功入屋，這次重操故業再續Sales緣，他接受TVB.COM訪問時透露，劇中他負責推銷健康產品，除了會騙人，背後更隱藏極大秘密，是所屬單元個案中的關鍵人物。

（即時娛樂）