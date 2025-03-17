鄧麗欣邀「細佬」魏浚笙合唱情歌大讚：有禮貌乖得嚟靚仔 (16:07)

Jeffrey拿出一張親手繪畫有Q版Stephy樣的卡作為禮物，他解釋因為知道「家姐」喜歡繪畫。（劉永銳攝）

鄧麗欣和Jeffrey以「姊弟」相稱，2人即興在紅館舞台結拜。（劉永銳攝）

鄧麗欣（Stephy）一連3場「STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025」，昨晚（16日）舉行尾場，Stephy施展渾身解數，更笑言唱到凌晨2點，歌迷在台下大叫「你是我的驕傲」Stephh稱知道自己步伐行得比較慢，但開心終於行上這個舞台。

Stephy昨晚邀來被她視為「細佬」的魏浚笙（Jeffrey）擔任嘉賓，2人合唱《好好戀愛》。2人曾於2部電影演姊弟，故以「家姐、細佬」相稱，合唱完，Jeffrey拿出一張親手繪畫有Q版Stephy樣的卡作為禮物，他解釋因為知道「家姐」喜歡繪畫。她收到即甜笑讚得意，笑說畫功好襯「中二病」的Jeffrey感覺。

Stephy開玩笑說2人合唱情歌，似有亂倫感覺：「我們好有姊弟緣，不如趁今次台上結拜。我一直欣賞Jeffrey，他是少有好禮貌、又乖得來靚仔。」Jeffrey即回敬Stephy說「家姐真人靚過上鏡」，之後再問大家看了電影《紅豆》未，趁機宣傳，身為該片主角的Stephy表示票房麻麻，希望演唱會觀眾能幫手，不看戲也要買飛，支持香港電影，Stephy退場換衫後，Jeffrey獨唱《孤獨美食家》。

演唱會尾段，臨唱經典歌《電燈膽》，Stephy自言開騷前，曾擔心沒有人買飛入場，更嘆氣說：「唱到尾場很不捨得，會將演出3晚每個時刻好好記住，成為繼續向前行的力量，造就更美好的自己！」她又勉勵大家只要不停步，便可以完成夢想，說完即雙眼通紅強忍淚水，台下觀眾報以掌聲作鼓勵。在安歌環節，Stephy連唱《Fantasy Tale》及《Let It Flow》。

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（即時娛樂）