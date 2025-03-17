鄧麗欣稱男友連續3晚捧場 親揭Cookies未齊腳原因 (17:54)

鄧麗欣（Stephy）一連3場「STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025」，昨晚（16日）舉行尾場。完騷後，Stephy表示很開心7位Cookies成員同台合唱，帶來集體回憶，不禁讚自己厲害，她說：「事前大家經常追問我Cookies，會不會再合體當嘉賓，為保持神秘感不能講，另方面又不肯定能夠成功召集齊人。例如Helena（馬思恆）在美國，臨近開騷才確實能返港，Elaine（何綺玲）就住澳門，更帶同小朋友來並不容易。我一直好想有這個畫面（Cookies合唱），能在我第1次紅館舞台呈現，觀眾亦都好想看到，所以是開心和圓滿下完成演唱會，會好好珍惜。」

Stephy也很想全體齊人，亦有聯絡另外兩位成員傅穎及蒲茜兒，可惜她們各有各忙，不能強求，眾人落台後因感不捨即爆喊。

問她有沒有計劃開Part 2？她認為非自己能控制，如果反應好也可能有機會。雖然唱足3晚但不夠喉，Stephy覺得自己能忍得住，不算喊得厲害，還指為演出付出超過100分努力，已經去到盡。除了排舞練歌，亦花心思加插自己畫作呈現舞台上，見到觀眾看得開心，有笑聲與歡呼聲，已感滿足。

Stephy指男友連續3晚也有捧場，昨晚還帶同家人，在後台合照留念，她透露男友家人第1次看她演出，看得很開心，但未問男友對演唱會評價。 有「樂壇判官」之稱的資深音樂人周啟生，最近也在社交平台分享Stephy的演唱會片段，提到音準問題疑暗諷她的歌藝。Stephy回應：「我沒有留意，咁有趣？我不會介意，因為他有表達自由，或者之後會看一看。今次演出我覺得對得起自己，用盡最大努力，相信大家一定會見到。」

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（即時娛樂）