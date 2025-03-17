周柏豪粉絲見面會廣州站勁寵粉 歌迷變「限定家人」 (21:13)

周柏豪在粉絲見面會上邀請大家來到他的「家」，成為他最特別的「限定家人」。（大會提供）

《周柏豪「CHAPTER IV」粉絲見面會》巡演廣州站，日前在廣州體育館舉行，當日突然變天，眾歌迷仍從各地冒雨赴約，讓周柏豪感動。當柏豪背著他的小恐龍包包，騎著他的「小藍」單車出場，全場歡呼聲此起彼落，為向現場歌迷表達「歡迎來到我的屋企」，柏豪特別選了《簡約》開場，照顧每個方位歌迷。

在這次粉絲見面會上，柏豪邀請大家來到他的「家」，成為他最特別的「限定家人」，溫馨客廳、甜蜜鞦韆，以及無敵大花園，柏豪將整個「家」搬上舞台。無論是「從小就有做偶像潛質」比愛心的照片，還是柏文弟弟貢獻的古早「美照」，柏豪還特別為到場的每一位歌迷準備「伴手禮」，每站限定的「三角巾」，既可以掛在寵物或娃娃上、更可以掛在手上或身上。

柏豪特別給歌迷準備一場「告白」，讓大家有機會「把說不完的感謝，寫給最特別的人」；為讓「山頂」朋友更有參與感，他選了坐最後一排的歌迷和他合唱情歌，這山上山下特別聯動KTV，讓大家見識到柏豪寵粉實力。

他又化身「鋼琴王子」自彈自唱《傳聞》，而《宏願》、《夠鐘》、《最好不過》，還有特別kiss cam聯動的《我的宣言》，讓2位「相愛相殺真兄弟」同框，多首熱門經典歌曲，引發全場大合唱。在演出的最後，柏豪抱起籃球，為大家送上代表他青春的新歌《12號》，他說：「籃球是我的夢想，是我的青春，你們也是我的青春，我的青春有你們，謝謝！我們下一站江門站再見！」

（即時娛樂）