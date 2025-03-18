吳忻熹留院半個月抗病魔 插鼻喉眼泛淚光：關關難過關關過 (12:08)

吳忻熹（前名吳文忻）去年8月透露乳癌復發並擴散至淋巴腺，今年1月出席公開活動時表示，癌指數持續下降。不過，她上月下旬因心臟及肺部積水而入院，需要留醫。

昨天（17日）吳忻熹的社交平台有一條短片，分享她住院半個月經歷，片中的吳忻熹臥病在牀，插鼻喉接受治療，其間傳出痛苦呻吟聲，雖然一臉病容，但她仍樂觀面對，加上有不少親友探望，令她相當感恩，她在片中說：「我知道係辛苦嘅，但同時我都好開心呢段時間，有好多朋友嚟探我，畀嘢我食﹑煲湯，有好多嘅愛，呢一場仗係硬食，係要辛苦去打，但打得嚟我係開心，因為有好愛同Support支持我，感恩，關關難過關關過，我一定會過到嘅。」

至昨晚吳忻熹再更新社交平台，她表示多謝大家關心，又稱自己很好。她寫道：「剛剛好多朋友轟炸我電話，過百個msg（messages）問候我，個個都以為我再入院，好擔心！嚇！我明明喺屋企喎！點解嘅點解嘅點解嘅？

原來經理人剛剛請了個小助手，幫我整合之前的片和相，想分享我抗癌嘅日誌，但就擺咗烏龍，冇講清楚post咗我之前入院嘅舊片。造成咁大誤會，真係唔好意思，非常抱歉。放心，我而家喺屋企休養中，冇再入院。令到大家咁擔心，真的真的不好意思，同時真的真的十分感動，因為你們的愛和關心，是永不止息。」

（即時娛樂）