奪命提示｜廖慧儀演女臥底 談被鋸腳場口似行刑 難忘劉佩玥雪中送「蕉」 (13:21)

Jessica慘遭鋸腳致失血過多致死的她，被殺前不斷痛苦掙扎及「嗌到劏豬咁」，演得逼真。（無綫提供圖片）

由文偉鴻（Jazz）監製的無綫動作懸疑劇《奪命提示》昨晚（17日）首播，劇中飾演女UC的廖慧儀（Jessica）雖然戲分不算多，但甚搶鏡，慘遭鋸腳致失血過多致死的她，被殺前不斷痛苦掙扎及「嗌到劏豬咁」，演得逼真。談到被鋸場口，Jessica拍攝時感覺似被賣豬仔：「嗰日係公司廠景，一行入去好似去咗切割肉類嘅廚房咁，我就好似畀人賣豬仔咁，綁住對手喺枱上面，有種行刑感覺。」

談到最難忘場口，則非被棄屍荒山莫屬，皆因現場寒冷：「嗰日拍攝時係凌晨，好凍好凍，仲喺好偏僻山入面拍。我嗰日着住超短褲，未Roll機時凍到係咁震，但一Roll機我就不斷說服自己好熱好熱，因為我演緊屍體唔可以郁。」

Jessica表示除感激幕後工作人員，給她披大褸取暖，又感激劉佩玥（阿Moon）「雪中送蕉」：「嗰晚又凍又餓，阿moon 超級nice，同我分咗條蕉食。」

開劇前憑婚紗照及水著照贏盡焦點的劉穎鏇（Tiffany），在第一集中拼盡演出，除了在接受山聰測試場口大曬身手，還加插感情戲及跳舞場口！在跳舞場口中，她身穿魚網披肩﹑小背心和熱褲，盡顯弗爆身形，而且婀娜舞姿、飄逸長髮及甜美笑容和電力爆燈的單眼，在網路掀起熱話。

有眼利網民發現Tiffany身形比之前更弗，從其身形感受到她下過的苦功及努力；Tiffany無論婚紗、泳衣、舞衣、背心打女裝束、濕髮或是裕袍Look均贏盡好評，讚她靚爆鏡！談到獲讚魅力爆燈的跳舞場口，Tiffany接受TVB.COM訪問時透露，雖然事前曾跟排舞師上過1至2堂，當日埋位前再綵排，由於自己跳舞經驗少，拍攝前難免緊張：「成個動作都拍咗好多次，主要都係叫我用力啲同扭多啲。」

除了Tiffany，昨晚首播的《奪命提示》還引發「慘死女UC（臥底）是誰」、「黃子恆連續三套八點半檔劇集都有份演出」、「張國強係高級警司專業戶」等熱話，網民還大讚第一集已相當多靚女出場，包括Jessica、飾演Madam的梁凱晴及鄧依婷等。

（即時娛樂）