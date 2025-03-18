陳柏宇唱新歌贈情侶夫婦 黃妍葉巧琳布志綸化身愛情顧問 (15:39)

SONY MUSIC 情歌企劃《Always Need Love Songs》（A.N.L.S.）在前天（16日）活動最後天日，舉行「A.N.L.S. 情歌音樂派對」，旗下一眾歌手：Jason陳柏宇、Cath黃妍、Mischa葉巧琳、力臻Lagchun、Michael C、KING吳崇銘及Alan布志綸，再臨「愛情事務所」當值，化身愛情顧問，首次將《A.N.L.S.》7首情歌現場演繹，吸引近千人觀賞，逼爆商場。

打頭陣有Mischa帶來的《沉船啟示錄》，唱出暗戀者經歷「沉船」階段的心聲，更有 KING驚喜登場伴舞及ad-lib；及後有Alan和KING合唱的《你知否我是誰》，大談單戀及「做兵」之苦，唱出單戀者無條件付出，去獲得自我滿足的內心世界；隨後有Cath、力臻及 Michael C的「三角戀曲」，3人合唱的第一章《難道要問感情語錄》，為這段互相了解中的三角關係展開序幕。

唱畢Cath問力臻及Michael C：「你兩個係咪了解完啦？」力臻笑言：「係呀！了解完就誕生咗個『悲劇女主』啦！」第二章《悲劇女主》由Cath獨唱，成為《A.N.L.S.》系列中的慘情歌，替一眾失戀者道出心酸；代表著熱戀期的最終章《你是我的專屬配對》，由力臻及Michael C化身CP合唱，為「三角戀曲」故事寫下圓滿句號，2人在現場不斷「放閃」，引得一眾粉絲尖叫；緊接著有 Jason以《愛要親自遞給你》為單身中的人打氣及鼓勵；最後Jason聯同Michael C將新歌《「大丈夫」日記》，獻給天下間情侶及夫婦，以這首甜蜜情歌為《A.N.L.S.》系列作結。

《「大丈夫」日記》於上周五（14日）上架，此曲作為《A.N.L.S.》的最終章，以Jason 這位模範丈夫、父親、愛情經驗豐富的過來人，向由Michael C代表的一眾愛情新鮮人，演繹愛侶相處之道，概括整個情歌系列。填詞人黃偉文（Wyman）解釋，原曲Demo已有「Daijōbu」這一字，認為跟旋律配合，便直接將其保留。他分享歌名構思，源自周潤發於1988年推出的電影同名主題曲《大丈夫日記》。Wyman說：「呢首歌想講談戀愛有好多堅持，真愛需要經歷好多劫難，同大大小小嘅問題，得閒其實可以關心問吓另一半一句：『大丈夫？』就已經好足夠。」

《「大丈夫」日記》MV中，Jason及Michael C分別飾演禮品店的老闆及員工，更有JB驚喜現身擔演顧客。被問到為何會出現於MV，JB說：「之前我個樣喺《A.N.L.S.》project第一首歌《沉船啟示錄》MV入面嘅海報出現過，今次嚟到最後一首歌，想做番首尾呼應！」

Michael C接著問：「咁你呢份禮物係咪就係送畀《沉船啟示錄》入面嘅對象？」JB沒有透露答案，留下伏筆讓樂迷自行參透。MV結尾更有「彩蛋」，原本劇情講述Jason於店外送別JB後便結束，Jason忽發奇想即興加插一幕與Michael C忘了收JB錢的對話，令人哭笑不得。

（即時娛樂）