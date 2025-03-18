李心潔盼馬國電影走向國際 轉做幕後獲老公力撐 望再次演港產片 (20:23)

李心潔、王禮霖繼合作電影《富都青年》，2人今次共同監製，找來池家慶導演，於新電影項目《黑潮》再度合作。《黑潮》入圍電影業辦公室項目市場（HKIFF Industry Project Market）其中一個重要項目香港亞洲電影投資會（HAF）發展中電影計劃（IDP），3人連日於「香港國際影視展」推介《黑潮》。

池家慶導演透露《黑潮》故事啟發於所住的漁村真人真事，事件主人翁是他的表哥和女性鄰居，但背後的真正故事不為人知，而他就十分了解，數年前該女性鄰居離世，令他非常傷心，便萌生透過故事，記錄對方美麗的笑容，他說：「所以開始動筆去寫，故事就是從這個笑容開始。」王禮霖透露預計製作費約港幣800萬，將會於馬來西亞拍攝，李心潔直言與王禮霖再合作，原因之一是《富都青年》的成功，加上對方有10年監製經驗。

李心潔認為《黑潮》能入圍已是好開始，因馬來西亞電影在本土市場較細，外地市場亦未必熟悉，望藉此機會接觸更多不同國家的投資者及電影人，目標是將馬來西亞電影推廣到更多地方，她說：「當日做《富都青年》也希望達到這效果，的確成功鼓勵到一些馬來西亞華語電影的可能性，聽到很多地方市道不好的狀况，反而馬來西亞華語賀歲片的確好勁，如果大家有注意到，前幾年馬來西亞出了一批新導演和女性導演，拍出很好作品，余修善更於康城影展獲獎，還有我的師弟張吉安，我都好開心，因為一班新導演很大膽去做自己想做的題材，做出自己風格不是跟市場需要，而在國際上又得到一些肯定。」對於香港電影市道差，她認為馬來西亞電影和香港電影不可作比較。

李心潔明言不會身兼監製及演員工作，工作上只能二選一，專心監製就不會做幕前，她說：「因演員要保持最好的狀態上鏡，尤其這類角色很沉重，要兼任監製就處理不到，男主角已定了由《富都青年》演弟弟的陳澤耀飾演，女主角會在不同地方物色。」

問經常擔任電影幕後工作，可有請教老公彭順意見？她說：「我做幕後，他一定是位很重要的支持者！如果我有壓力，或有不明白的地方，都會第一個問他，他非常有經驗，且會全力支持我，這個好重要。」

為何不找老公當聯合監製？她尷尬笑說：「馬來西亞電影，馬來西亞監製當然會更熟悉當地的故事啦！」她表示不會只做幕後，幕前演出才是主要，只要好劇本和時機，每一方面都會做。她亦直言經常會想到不知何時有機會再參演香港電影，自己拍得最多的是港產片，到現在仍有戲迷稱呼她「鬼后」，她說：「但都要講時機，無論做幕前或幕後，都歡迎大家找我，但也要先自看是否適合。」

（即時娛樂）