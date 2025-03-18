新聞女王²｜何廣沛睇劇本睇到O嘴 高海寧角色亦正亦邪 (18:33)

譚俊彥、高海寧、陳曉華及何廣沛今天（18日）於監製鍾澍佳帶領下，到灣仔會展「香港影視娛樂博覽2025」出席「上海視聽精品推介會」，宣傳將開拍的無綫王牌劇《新聞女王²》，鍾澍佳糾正該劇名並非《新聞女王2 》，《新聞女王²》意思是《新聞女王》二次方，即是會有更多元素，故事以傳統媒體與新媒體對抗，除了大家已知的黃宗澤加入，亦會加入其他新角色。

4位演員表示已收到劇本，稍後會試造型及圍讀。譚俊彥表示大家已簽保密協議不能劇透，但也可以稍作透露角色背景，他說：「只能講我、何廣沛及佘詩曼角色有三角關係，新一輯我會重返攝影師崗位，和何廣沛輔助女王。」

問何廣沛新一輯可有牀戲？他說：「暫時不能透露，但睇劇本時睇到O嘴。」至於會否騷肌？他被高海寧大爆已準備好，何廣沛亦稱：「隨時準備好，之前可能已在牀上面輔助Man姐，今次在不同位置都昇華了。」譚俊彥早前為胡定欣東莞演唱會擔任嘉賓，他透露胡定欣男友有到後台打招呼，大讚對方感覺斯文有禮貌。

高海寧指新一輯角色已婚，進入政府機構掌握資源，依舊很有野心，會更加聰明，在新賽道亦正亦邪。陳曉華表示新一輯角色會證明自己工作能力，平反上輯被佘詩曼叫「搵個男人嫁咗去」這句說話，她說：「早前為閨密婚禮當姊妹接了花球，其實我3年前也曾接過花球，幸運3年，希望繼續幸運下去，所以我不會搵人嫁住，要好似角色好好證明有工作能力。」

（即時娛樂）