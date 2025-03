AK做副隊長好虛無 麵店結業爽快不留戀 將來結婚未必生B (19:28)

next

MIRROR成員江𤒹生(AK)今天(18日)到商台接受鄭裕玲(Do姐)《口水多過浪花》訪問,宣傳新歌《Love Is On The Way》以及5月舉行的舞台劇。

仍是MIRROR副隊長的AK笑言自己仍未被革扯,談到與隊長楊樂文(Lokman)分工,AK說:「Lokman係對外發言及整合,對內有佢喺度嘅話大家會乖啲。(你的作用?)我撳唔住大家。(大家不聽你話?)唔係好聽。(副隊長做什麼?)副隊長好似副船長,當船長話全速前進,副船長都會跟住講全速前進。(隊長不在的話你會做什麼?)我只講咗句:『大家好,我哋係MIRROR』,再冇我職責喇,大家隊員自己發揮。」

問到是否不想做副隊長?AK說:「唔係,呢個崗位好虛無,(有什麼貢獻?)有時令佢哋安全返家,我係好早揸車嗰個,會順路兜佢哋返屋企,工人形式啲,我又鍾意揸車。」

AK曾經做過飲食生意,但都結業告終,他直言:「飲食(生意)方面麻麻哋,(為什麼做生意?)嗰時有人搵你做呢件事,加上小時候曾有過想法,原來有機會成事,咁就試下,試嘅時候唔會諗自己唔得,一定有好好Fantasy,擺咗好多自己Idea,但唔知做生意係乜,完全唔識,我係冇理咁多,我嗰時嘅溝通,畀一個無聊想法,麵店要有貓貓元素,完全唔關啲麵事。(是否好想做生意?)其實唔係好想﹑又唔係好識,件事攞到自己回憶,當然都希望可以搵到錢。」

AK坦言香港經濟低迷,少人去街,變相食肆人流少了,生意額也差了,最後止蝕結業,他說:「結束嗰下好爽快,冇乜留戀,呢件事試過喇,最大心願唔係開麵店,有個地方擺到我同貓貓回憶,最後攞咗幾隻碗返去就OK。(自己品牌生意有沒有危機?)嗰個還好,因為我鍾意,而且有知識範疇,知道發生乜事,做生意真係揀自己興趣同有啲認識,將興趣變工作。(落手落腳?)麵店我好少參與,自己品牌參與度高,因為做嗰班由細識到大,呢個係幾大因素,麵店嘅係哥哥朋友,或者原本唔係自己朋友,忽然間認識,可能交情及信任度冇咁深。自己牌子係以前兄弟合作開,有個基本信任度,做嘢就舒服好多。」

AK跟家人感情深厚,1月時曾舉家到日本旅行,除了父母﹑還有兄嫂﹑弟弟及1歲多的侄兒。他說:「同家人去旅行,會同細佬一間房,呢個係我哋習慣,以前一齊住,瞓上下格牀,有任何旅行都會分配同一間房,好好感情,以前夜晚落街探險,其實係食拉麵同宵夜,同細佬鍾意有呢個活動,阿哥結咗婚要陪老婆,今次跟家人去福崗,父母﹑阿哥﹑阿嫂﹑侄仔一齊去,呢單嘢勁呀。(好辛苦?)係呀,第一次連續對住侄仔7天,佢𠵱家歲幾,好得意,去到旅程中間,有晚完晒行程後,我同細佬講,我哋有機會結婚,都應該未必生,有阿哥嗰個就夠。今次完全感受到父母親嘅偉大,好多嘢要搞,冇咗自由,食飯自由都冇,要照顧小朋友,盡量唔轉太多酒店,今次揀一啲比較輕鬆行程....父母都有去,佢哋唔辛苦,好enjoy照顧個孫,4個大人照顧一個BB。我本身1月原本同另一班朋友旅行,但最後要放朋友飛機同家人去,我哋係溫暖家庭但不肉麻。」

