AK做副隊長好虛無 麵店結業爽快不留戀 將來結婚未必生B (19:28)

MIRROR成員江𤒹生（AK）今天（18日）到商台接受鄭裕玲（Do姐）《口水多過浪花》訪問，宣傳新歌《Love Is On The Way》以及5月舉行的舞台劇。

仍是MIRROR副隊長的AK笑言自己仍未被革扯，談到與隊長楊樂文（Lokman）分工，AK說：「Lokman係對外發言及整合，對內有佢喺度嘅話大家會乖啲。（你的作用？）我撳唔住大家。（大家不聽你話？）唔係好聽。（副隊長做什麼？）副隊長好似副船長，當船長話全速前進，副船長都會跟住講全速前進。（隊長不在的話你會做什麼？）我只講咗句：『大家好，我哋係MIRROR』，再冇我職責喇，大家隊員自己發揮。」

問到是否不想做副隊長？AK說：「唔係，呢個崗位好虛無，（有什麼貢獻？）有時令佢哋安全返家，我係好早揸車嗰個，會順路兜佢哋返屋企，工人形式啲，我又鍾意揸車。」

AK曾經做過飲食生意，但都結業告終，他直言：「飲食（生意）方面麻麻哋，（為什麼做生意？）嗰時有人搵你做呢件事，加上小時候曾有過想法，原來有機會成事，咁就試下，試嘅時候唔會諗自己唔得，一定有好好Fantasy，擺咗好多自己Idea，但唔知做生意係乜，完全唔識，我係冇理咁多，我嗰時嘅溝通，畀一個無聊想法，麵店要有貓貓元素，完全唔關啲麵事。（是否好想做生意？）其實唔係好想﹑又唔係好識，件事攞到自己回憶，當然都希望可以搵到錢。」

AK坦言香港經濟低迷，少人去街，變相食肆人流少了，生意額也差了，最後止蝕結業，他說：「結束嗰下好爽快，冇乜留戀，呢件事試過喇，最大心願唔係開麵店，有個地方擺到我同貓貓回憶，最後攞咗幾隻碗返去就OK。（自己品牌生意有沒有危機？）嗰個還好，因為我鍾意，而且有知識範疇，知道發生乜事，做生意真係揀自己興趣同有啲認識，將興趣變工作。（落手落腳？）麵店我好少參與，自己品牌參與度高，因為做嗰班由細識到大，呢個係幾大因素，麵店嘅係哥哥朋友，或者原本唔係自己朋友，忽然間認識，可能交情及信任度冇咁深。自己牌子係以前兄弟合作開，有個基本信任度，做嘢就舒服好多。」

AK跟家人感情深厚，1月時曾舉家到日本旅行，除了父母﹑還有兄嫂﹑弟弟及1歲多的侄兒。他說：「同家人去旅行，會同細佬一間房，呢個係我哋習慣，以前一齊住，瞓上下格牀，有任何旅行都會分配同一間房，好好感情，以前夜晚落街探險，其實係食拉麵同宵夜，同細佬鍾意有呢個活動，阿哥結咗婚要陪老婆，今次跟家人去福崗，父母﹑阿哥﹑阿嫂﹑侄仔一齊去，呢單嘢勁呀。（好辛苦？）係呀，第一次連續對住侄仔7天，佢𠵱家歲幾，好得意，去到旅程中間，有晚完晒行程後，我同細佬講，我哋有機會結婚，都應該未必生，有阿哥嗰個就夠。今次完全感受到父母親嘅偉大，好多嘢要搞，冇咗自由，食飯自由都冇，要照顧小朋友，盡量唔轉太多酒店，今次揀一啲比較輕鬆行程....父母都有去，佢哋唔辛苦，好enjoy照顧個孫，4個大人照顧一個BB。我本身1月原本同另一班朋友旅行，但最後要放朋友飛機同家人去，我哋係溫暖家庭但不肉麻。」

（即時娛樂）