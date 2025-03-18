王晶網台爆料 重提劉嘉玲被挾持影不雅照：邊個唔知啫？ (19:58)

對於很多電影人指今年是香港電影業寒冬，王晶說：係寒冬吖！好多人唔敢開戲，戲院愈來愈少，睇戲又貴，好多人花唔起時間睇，其實大家都窮。」（鍾偉茵攝）

王晶表示當年阿叻被襲，他亦不在場，也只是「聽番嚟」，知道阿叻傷勢不重。（鍾偉茵攝/資料圖片）

王晶表示不知劉嘉玲會否介意舊事重提：「邊個唔知啫？有咩所謂，佢亦唔需要睇我頻道。」（鍾偉茵攝/資料圖片）

王晶開設的網台節目《王晶笑看江湖》，除了分享昔日與一眾知名藝人合作點滴，更不時就當年娛樂圈新聞玩「爆料」。日前王晶於網台節目提到劉嘉玲被挾持拍下不雅照一事，稱當時聽聞目標根本不是劉嘉玲，而是已息影的前港姐李美鳳，他說：「只是他們跟丟李美鳳時候，碰巧遇到劉嘉玲，便索性改目標綁架劉嘉玲。當時劉嘉玲開車找苗僑偉，可是在樓下被人從車上扯走，這件事特別轟動，當然是不幸的事。」

他亦於節目提到阿叻90年代於澳洲悉尼出席譚詠麟演唱會時被襲內情，全因阿叻嫌錢少推戲，他說：「吃飯時突然有幾個人跑到貴賓廳攻擊他，被3、4個人圍著打，外面還有幾個手按心口可能有槍的人，但並非想取命，只是教訓一下。」

今天（18日）王晶到灣仔會展「香港影視娛樂博覽2025」，為「國際短劇協會」活動擔任嘉賓，對於節目內容被指很爆，他認為知道又講得便說出來。

談到大爆當年劉嘉玲被挾持拍不雅照原本目標是李美鳳，他則道：「唔知美鳳知唔知呢件事，我都係聽番嚟，唔通我同嗰啲友（匪徒）傾過偈咩？」問可擔心勾起劉嘉玲不快回憶？他說：「都幾十年喇，佢經歷咁多，點會？」

他表示不知劉嘉玲會否介意重提此事：「邊個唔知啫？有咩所謂，佢亦唔需要睇我頻道，乜嘢事都會有人覺得負面，不如乜都唔做匿埋屋企，咁就一個都唔會得罪。」

他表示當年阿叻被襲，他亦不在場，也只是「聽番嚟」，知道阿叻傷勢不重，王晶明言繼續爆料，不怕得罪人，亦沒有壓力，他說：「好多都走咗喇！有咩諗到想講咪講，跟住落嚟我會講『四大天王』，逐個講，我都唔會講咩唔好嘅嘢，有讚冇彈啦，由矮至高講起。」

（即時娛樂）