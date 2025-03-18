SUCK樂園｜白只當AK童童「玩伴」 王菀之不敢輕視演出 (22:12)

被封「卵之只」的王菀之（Ivana，阿之）、白只和楊偉倫（阿卵），將於5月合體演出舞台劇《SUCK樂園》，繼續做搞笑擔當，距離舞台劇公演尚餘2個月，Ivana自爆未看劇本及未了解角色，只聽到跟白只和阿卵拍檔已被打動，一口答應演出，因這個組合是信心保證，今次亦是「卵之只」組合，繼《等死研究所》後相隔7年再合體。白只稱答應演出後，才知道劇組巧妙安排「卵之只」重聚，令他非常驚喜，一定珍惜整個過程。

Ivana與白只表示該劇由多個故事串連，他們會扮演夫妻，帶住女兒蔡曉童（童童）到樂園遊玩途中，發生不少事情，有喜亦有悲。Ivana與楊偉倫有對手戲，合演飼養員照顧動物。她表示縱有舞台經驗，亦不敢輕視演出：「做舞台劇與唱歌很不同，尤其今次演喜劇、又有吵鬧場口，需要很大能量，未演已想像到演出會很攰，做完應該會瘦，擔心把聲拆掉了。幾年前演音樂劇，都要用全身肌肉唱一句歌，今次都打算接受專業訓練。」

白只重提舊拍檔梁祖堯演出時發生蝦碌事件，爆笑程度令他與同台演出的Ivana、邵美君、韋羅莎、楊偉倫及湯駿業全部破功，瞬間崩潰，是戲劇生涯上難忘的一次：「梁祖堯坐輪椅演光頭教授，突然站起來，在台上變身有頭髮青年，再變回老人，但頭套戴歪了兼凸起，似外星人，全場觀眾爆笑。梁祖堯知道有事發生，但不肯定情况有幾壞，當刻他好迷惘，而我們成班扮超級英雄，好齊心擰轉面背向觀眾狂笑，個個笑到震。」

AK與蔡曉童以新人姿態加入演出，白只和王菀之期待合作，笑言多了2個「玩伴」，不會放過任何機會玩整蠱，提示他們要先學「求生」。白只說：「圍讀時，誰人甩一句台詞罰10元，花錢事小，扣印象分不好，哈哈，假的！嚇死他們，最緊要聽導演話，要醒目，不要遲到及唸熟台詞，他們應該都會玩得很開心，總之大家攬住一齊死㗎啦﹗我、AK、阿卵有遊樂場對手戲，又跟王菀之、童童演一家人，大家攬住打這場仗，務求有精彩演出，會很有紀念價值。」

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（即時娛樂）