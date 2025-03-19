Cookies鄧麗欣個唱限定重組 蒲茜兒缺席原因曝光 (15:49)

鄧麗欣（Stephy）在剛過去的周日（16日）舉行尾場紅館演唱會，Cookies舊隊友何綺玲（Elaine）、區文詩（Angela）、吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、馬思恆（Helena）和陳素瑩（Gloria）於安歌環節登場，合唱《心急人上》及《Forever Friends》，勾起網民不少回憶。不過，Cookies當晚9缺2，近年長居內地發展的傅穎（Theresa）及身在加拿大的蒲茜兒（Serena）末有現身。

Theresa多年來與Cookies隊友關係一般，與Stephy更屢傳不和，眾女近年雖已「破冰」，但她已將工作重心放在內地市場多年，亦已移居內地居住。Serena是Cookies中最早結婚的成員，2010年更移居加拿大。幾年前，她曾帶同女兒回港並出席Cookes成員聚會。不過，Serena於2022年宣布正在辦理離婚手續，自此獨力照顧兩個女兒，並經營線上行銷生意。據Serena在社交網透露，其大女於6日前在雪地上跌倒，膊頭骨折，在醫院接受治療後要包紮住回家，相信照顧女兒是她未能回港的主要原因。

Angela及Elaine昨天先後在社交平台分享Cookies在Stephy演唱會上重組的感受，Angela說︰「I can't believe how far you have come. I'm so proud of you﹗Congratulations dear﹗Stay blessed and be you always, dear friend.多謝大家對Cookies嘅愛戴，Cookies同《心急人上》唔單止係大家嘅集體回憶，亦都係我自己嘅兒時回憶。當音樂一起嘅時候，大家嘅嗰一種興奮、尖叫、震撼，我諗我畢生難忘，好多謝大家畀咗一個好美好嘅晚上我，呢一幕相信亦會係我人生裏面其中一個好重要嘅回憶，我會將呢一個片段好好收藏喺心裏面。多謝你哋嘅熱情、多謝我嘅隊友咁多年嘅友誼、多謝Stephy成就咗呢一件事。」

Elaine則說︰「我最想講嘅係首先多謝隊長Stephy唔單止畀到大家回憶，亦都畀到我再想起以前嘅自己，回憶是多麼的美好，特別是年少氣盛的時候！不過唯一美中不足嘅係：我自己排咗少少一段我哋以前嘅經典舞步，但係冇人講，嬲嬲豬，枉我一早起身用咗一個上午去加插排舞。好，冇咩事我自己再回味一下好了﹗」

（即時娛樂）