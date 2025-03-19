生啤盃｜MVP姜濤稱人人皆勝 與盧瀚霆未受不公傳聞影響 (16:33)

MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）和邱士縉（Stanley）、ERROR成員郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）、COLLAR成員王家晴（Candy）、P1X3L成員歐鎮灝（George）、張繼聰、馮允謙、林奕匡、蘇皓兒、譚旻萱、吳林峰等，昨晚（18日）參與ViuTV《生啤盃籃球明星賽》。眾人分成藍、白兩隊比賽，最後由Edan、張繼聰及吳林峰等人所屬的白隊勝出。姜濤一隊雖然輸了比賽，但他表現進擊，個人奪得22分成為「最有價值球員」（MVP），他得獎時表示︰「今天無論誰勝出，大家都是勝利者。」

MIRROR 3子在比賽上同告受傷，Edan因小腿抽筋被迫提早離場接受治療、姜濤膝蓋擦損、Stanley與希晉膝頭撞膝蓋，要敷冰減輕痛楚。Stanley與張繼聰交峰時，一度撞跌張繼聰。一直在現場支持丈夫的謝安琪於上半場休息時笑言︰「Stanley搶波時拍跌我老公，好嬲﹗下次他來我家吃飯時，我要落瀉藥﹗」肥仔落場之餘，也和啦啦隊跳舞助興。姜濤、Edan和Stanley賽後受訪，姜濤說︰「我在開場及中場時也吃了香蕉。其實是隊友和教練功勞，我在韓國拍團綜，已很久沒練波，幸好平日有打藍球。大家以為我很搏命，其實我在某些位也遷就住，不讓關節受傷。」

傳隊友盧瀚霆（AL）的粉絲獲優待，能率先訂購《CHILL CLUB頒獎禮》入場門票，姜濤說︰「相信公司會有渠道令每個觀眾得到投票權，我作為歌手，不需要理會太多，做好本分就可以。不公平？我從來沒有想過是否公平，最重要是做好自己的崗位。我不擔心影響得獎機會，歌手獲獎就開心，正如這天的球賽，勝出會開心，輸了雖然會失落，但可以下次再來過。每位歌手都是靠實力得獎，不是靠運氣。我也要很努力，好好製作歌曲才有獎。」

姜濤強調他與盧瀚霆都是成年人，而且已合作7年，友情不會受傳聞影響。他說︰「很小事﹗每年也有頒獎禮，最大敵人是自己﹗」《CHILL CLUB頒獎禮》改制，姜濤認為公司只想帶給觀眾新鮮感，希望觀眾看得開心，沒有個別目的，如有什麼地方做得不好，就下次再做好些。提到他在韓國拍節目時被經理人花姐（黃慧君）嫌不夠Man，姜濤說︰「她開玩笑﹗日後會更Man？我今天就夠MAN了﹗」對於部分姜糖覺得花姐偏心盧瀚霆，姜濤表示︰「少數粉絲是這樣認為，但大部分也很懂事。我覺得花姐是偏心MIRROR而忽略了自己的丈夫及兒子。」

（即時娛樂）