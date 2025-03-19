肥仔稱阿Dee斥資千萬買樓屬誤會 193預料樓市再跌拒置業 (17:34)

男團ERROR成員郭嘉駿（193）和梁業（肥仔）昨晚（18日）參與ViuTV《生啤盃籃球明星賽》，肥仔除了與啦啦隊一同跳舞助慶，臨完場更連入兩球。193受訪時笑隊友與啦啦隊跳舞後腎上腺素上升，因此突然狀態大勇。肥仔否認︰「我和啦啦隊跳舞熱身後成身鬆了，加上落後16分，因此出盡全力。我和姜濤都是穿99號球衣，合作無間，效益大大增加。有一球，姜濤本來叫我交波給他，但我打到興起沒理會，結果一擊即中，姜濤也被嚇呆了。我震驚了姜濤，是我的光輝時刻﹗」193也有多個入球，他說沒統計︰「打波時為隊友防守也很重要。這個場館很接近觀眾，聽到他們的歡呼聲，真的腎上腺素上升，打得更加賣力。」193否認被姜濤粉絲罵，強調與他們關係良好。

隊友何啟華（Dee）斥資千萬購入大埔新樓盤兩個單位，肥仔稱那是史上最大的一場誤會，詳情留待阿Dee本人回答。兩人被問到可有羨慕阿Dee置業時，193說︰「不羨慕，我十分信任七仙羽師父，她說今年樓市會繼續跌，所以暫時無意置業。我是幾間公司的老闆，之前又賣了跑車套現，雖稱不上有錢，但也有點錢，夠錢買阿Dee那價值88萬的劏房。」肥仔笑言沒錢，想問193借錢。193拒絕︰「朋友還朋友，借錢免問。」吳保錡自爆出與陳百祥（阿叻）合照一事後「潛水」至今，肥仔及193說︰「他不是『潛水』，會盡快見大家，ERROR稍後會一起進行拍攝工作。」

（即時娛樂）