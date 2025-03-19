張家輝因《贖夢》拍檔挑起反叛思想 讚劉俊謙演得好 (20:06)

張家輝自導自演電影《贖夢》，找來劉俊謙一同主演。《贖夢》早前入圍很多外國影展獲得很多好評，對於在香港上映觀眾反應，他說︰「過去兩年，我做後期製作已看毛片過百萬次，也跑過很多試片場，發現看過該電影的人會覺得有原創、新鮮感，卻不能把它歸類。可能大家覺得我出『怪章』，外國觀眾會喜歡，但不知本地觀眾有何看法。」

家輝笑言拍攝《贖夢》遇上一班好演員，挑起他的反叛思想，執意在製作上走偏鋒、特殊，希望帶出新鮮感，讓觀眾走出睇戲悶局。家輝說︰「我沒刻意創作一個驚嚇故事，電影中一些嚇人橋段都是臨場發揮。我內心是否很暗黑？我內心很奔放，晚上常失眠，帶胸圍落便利店買煙。我不敢說這部戲是自己最滿意作品，但累積執導經驗，有把握將來會拍得更好。做導演後，發現自己有很多說話想表達，一方面想拍續集，又想拍其他題材，拍喜劇？隨緣，上天自有安排。」談到他因片中深愛老婆的角色被封「國民老公」，是繼劉俊謙後，第2位成為「國民老公」的藝人，家輝笑道：「阿謙比我年輕幾歲，有這個成就，算好好！我不渴求這些，這些名銜留給阿謙，他年紀慢慢成熟，仲靚仔過我，真黑人憎！」

劉俊謙戲中扮演精神科醫生，他說難度在於如何能演得自然︰「需要跟家輝密切溝通。有時要忍手，相信劇本會帶住我走。」劉俊謙指兼任導演的家輝不惡，會在需要時給予簡單指示。他回憶︰「拍落水戲當日很冷，但我不怕辛苦，只怕不夠時間拍攝，於是提出親身試位，但家輝說留給工作人員處理，這些情况不止一次，家輝很保護我。」家輝解釋不想演員太花力氣，應該在正式拍攝時才發揮好表現。劉俊謙在片中有場露半股戲，他表示演出是因應劇情需要，不抗拒將來為演出露全股。

他說︰「我正嘗試寫劇本，但自覺未能像家輝一樣自導自演。見到家輝在片場很辛苦，連燈光、鏡頭也要兼顧，所以我們的溝通很精簡。」家輝直言為了專心執導，故意加長了劉俊謙的戲分。他說：「我想專心拍阿謙，不想跟他同場太多，拍他之餘又要照顧自己。我記得阿謙和陳法拉拍一場潑狗血戲，歇斯底里反應做得好好。」家輝又笑言親自唱出電影主題曲是為了省錢：「找人唱要用錢，很慘，唯有自己唱。」

張家輝

梳化︰MUA/Midco Chu

Hair：Alex KWAN

劉俊謙

Hair：Nick Lam @Nickienick @twotwo.hair

Make Up：WiLL WONG @wi11wongofficial

場地提供：Mira Hotel

（即時娛樂）