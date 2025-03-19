郭嘉駿新節目記招重提撞跌途人意外 吳啟洋經歷火災學懂活在當下 (19:47)

ERROR成員郭嘉駿（193）、沈殷怡（Shirley）、吳啟洋（Phoebus）、岑珈其、徐㴓喬及米露迪，今天（19日）出席ViuTV全新綜藝節目《撞鬼自駕遊2》及《逃出災難紀》記者會。伙拍米露迪主持《撞鬼自駕遊2》的193，被司儀問如駕車時從倒後鏡看到有黑影閃出時會如何時說︰「我有親身經歷，就是駕駛紅色跑車時從倒後鏡看見有人影閃出。」

193受訪時表示去年駕車時撞跌途人一事已過去，而且他有認錯道歉，不介意在活動上重提。193回憶拍攝《撞鬼自駕遊2》時天天也遇上怪事，如在古堡內的房間休息時，看到衣櫃門自動打開，他當時十分害怕。他說︰「我想過與七仙羽師傅同行，但怕她太搞笑，於是請她遙距幫忙。她有送護身法寶給我們傍身。我拍完返港後，找師傅為我驅邪求安心。」

沈殷怡與吳啟洋表示在模擬災難現場拍攝驚慌之餘，也做了很多逃生錯誤示範。吳啟洋說︰「我試過完成大學考試後在校園內雨中狂奔，結果被車撞倒。我又遇過火災，想到生命脆弱，任何事隨時會發生，所以學懂要保持心境開朗，活在當下。」談到日本7月會有大地震的預言，吳啟洋說︰「打算一有幾天假就飛日本，因未見過富士山風景。」沈殷怡說︰「不會擔心太多，寧願隨遇而安。我近日在日本進修，未遇到地震，但如有何風吹草動就會立即回港。」

（即時娛樂）