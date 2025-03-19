盧瀚霆否認神徒優先訂頒獎禮飛傳言 全英語演新劇感壓力 (20:48)

林嘉欣、MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、COLLAR成員邱彥筒（Marf）及香胤宅（Lyman）等，今早（19日）出席劇集《The Season》發布會，有份演出的日本影星木村拓哉細女木村光希、盧靖姍則沒現身。嘉欣在劇中飾演億萬富豪太太，她說︰「未試過演那麼富貴的太太角色，角色很有架子，又多對白，而且是全英語對白，相信會很有趣。我過往很少用英語演戲，節奏和表達應跟港產片、台灣電影不同。」嘉欣透露下周為劇集開工，屆時會在遊艇上拍攝，遊艇會駛至多個香港地標取景。

Anson Lo的角色能歌善舞，更有場類似百老匯音樂劇的戲，跟林嘉欣亦有對手戲。談到全英語對白，他說︰「試鏡時已有壓力，演戲跟常說英語是兩回事，所以我在拍攝前要多練習。」MIRROR隊友呂爵安（Edan）在韓國拍團綜時因家事提早回港，Anson Lo稱拍攝未受影響。他回憶在韓國10天要拍15集節目，只有2晚能睡5、6個小時，其餘日子也只有2至4個小時休息，是出埠工作以來最辛苦一次。Anson Lo表示︰「我回港後的第一天睡了10個鐘，現已回復正常，十分精神。」

今年《CHILL CLUB頒獎禮》增設入場投票角逐「人人樂壇年度歌曲」及「歌手大獎」，有指神徒（Anson Lo粉絲暱稱）獲優先訂購入場門票，令偶像獲獎機會大增，Anson Lo斬釘截鐵否認︰「從沒此事發生﹗公司沒事先分配給任何一個單位、粉絲及歌手單位。大家別相信謠言，別一開始就相信網上流傳的消息。今次百分百是假﹗我已向公司了解，證實沒此事發生﹗不是事實，不要再傳﹗」他強調未有因傳言不開心，稱已習慣頒獎禮前夕的謠言及失實報道。至於得獎信心，Anson Lo說︰「平常心，不知有多少人入到場，隨心，各有粉絲入場支持。粉絲為支持買黃牛飛？我不支持炒飛及黃牛活動。大家要小心選擇，量力而為。」

Marf拒透露其角色，只說會在遊艇上出現，又稱樂意因劇情需要而穿比堅尼拍攝。隊友陳泳伽（Winka）與音樂人朱芸編公開戀情，Marf說：「我知當晚Winka在現場，朱芸編公開多謝女友Winka，我也驚訝，但覺得很甜蜜感動，替Winka開心。我知他們拍拖，但沒特別問她。」

（即時娛樂）